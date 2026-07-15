Onu takip eden özel bir lanet… Arjantin, Brezilya’nın “uğursuz” başarısını tekrarladı

Arjantin’in 2026 Dünya Kupası finaline yükselmesi, sadece şampiyonluk için oynanacak yeni bir maça çıkmakla kalmadı; aynı zamanda Tango’nun Brezilya’nın efsanevi rekorlarından birine eşit bir tarihi başarıya imza atması anlamına geldi.

Arjantin milli takımı, 2022 Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline çıkarak, hakimiyetinin bir tesadüf olmadığını kanıtladı.

Futbol istatistikleri ağı “Squawka”, Arjantin’in erkekler Dünya Kupası tarihinde şampiyon olduktan hemen sonraki turnuvada finale yükselen altıncı milli takım olduğunu ve böylece bu başarıyı iki kez gerçekleştiren en fazla takım olarak Brezilya’nın rekoruna eşitlediğini açıkladı.

Bu zorlu başarıyı gerçekleştiren milli takımların listesi şu şekildedir: Listeye, 1934'te şampiyon olan ve ardından 1938'de tekrar şampiyon olan İtalya başlıyor, ardından 1958'de şampiyon olan ve 1962'de tekrar şampiyon olan Brezilya geldi; daha sonra "Seleção", 1994'te şampiyon olduktan sonra 1998'de finalde yenilerek bu başarıyı tekrarladı.

Fransa milli takımı da bu listeye girdi; 2018’de şampiyon oldu, ardından 2022’de finalde yenildi, Arjantin ise 1986'da şampiyon olduktan sonra 1990'da finalde yenilerek Brezilya'nın başarısını tekrarladı; bu durum, 2022'de şampiyon olduktan sonra 2026'da finale yükselmesiyle yeniden yaşandı.

Bu rakamla Arjantin, farklı iki turnuvada arka arkaya iki finale ulaşan tek iki milli takım olan Brezilya ile eşitlendi; bu da Messi'nin mevcut neslinin büyükler tarihine en geniş kapılardan girdiğini bir kez daha teyit ediyor.

Ancak Lionel Scaloni’nin takımı, Brezilya’nın kaderiyle karşı karşıya kalacak. 2022 Katar Dünya Kupası’nı kazanmayı başaran Brezilya, ikinci kez finale ulaşma yolunda “Samba” ekibinin düşüşüne engel olmak zorunda.

Arjantin milli takımı, önümüzdeki Pazar günü 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşılaşacak. “Tango” takımı İngiltere engelini aşarken, “La Roja” da Fransa’yı başarıyla geçmeyi başardı.