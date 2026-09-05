Onu duymadım: Vissing'den Postecoglou'nun açıklamalarına ateşli yanıt

Ittihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing, "el-Amid"in Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin beşinci haftasında 2-1 kazandığı klasiko sonrasında Nassr'ın teknik direktörü Ange Postecoglou'nun açıklamalarına sert bir yanıt verdi.

Ayrıca oku: Çarpıcı sürpriz: Tarihi sözleşme Karim Benzema'nın hayalini yıktı!



Postecoglou maçın ardından Ittihad'ın yalnızca ilk 15 dakikada etkili bir görüntü sergilediğini vurgulamış ve sonrasında Nassr'ın daha iyi oynayan ve pozisyonlara giren takım olduğunu belirtmişti. Ancak Avustralyalı teknik direktörün açıklamaları Wissing'den dikkat çeken bir yanıtla karşılandı.

Ittihad'ın teknik direktörüne Postecoglou'nun sözleri sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Öncelikle bundan emin olmak istiyorum. Ne yaptığımızı herkes gördü, oluşturduğumuz kontrataklarda başarılı olamadık, sahada ne yaptığımızı ise herkes görebilir."

Wissing, Ittihad'ın öndeliğini korumakla yetinmediğini, aynı zamanda Nassr'ın baskısına net taktiksel düzenlemelerle karşılık verdiğini de ekledi ve şöyle açıkladı: "Değişikliklerle takımı ayarlamaya çalıştık ve ortaları azaltmak için arkada 5 oyuncuyla oynadık."

Alman teknik direktör, takımının Kadisiye maçından bu yana özellikle taktiksel ve zihinsel açıdan çok geliştiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Bugünkü maç Kadisiye maçından farklı. O maçtan bu yana taktiksel ve zihinsel olarak çok geliştik. Sahada sergilediğimiz taktik, ruh ve uyguladıklarımız muhteşemdi."

Wissing yanıtını, Ittihad'ın en iyi dönemini maçın başında ortaya koyduğunu ve birden fazla gol atabilecek durumda olduğunu vurgulayarak tamamladı ve şöyle konuştu: "İlk 35 dakika muhteşem bir maç oynadık, iki gol attık ve daha fazlasını atabilirdik. Nassr ise ilk yarıda bizden bir gol çaldı."