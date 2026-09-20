“Ben olsam onu futboldan men ederdim. Milli oyuncu oldu, takım için büyük değer taşıyor. Ama bu tür şeyleri spordan çıkarmamız gerekiyor. Bunu çocuklar izliyor, böyle şey yapılmaz” diyerek Hamann cumartesi günü Sky’da sert çıktı.

Peki ne olmuştu? Mönchengladbach’ta yaklaşık bir saatlik bölüm geride kalmıştı. Konuk Mainz 2-1 öndeydi, ev sahibi ekip penaltı kazandı. Bir penaltı kullanılmadan önce yaşanan olağan karışıklık sırasında Amiri, TV kameralarına kramponunun dişleriyle penaltı noktasını eşelerken yakalandı.

Saha hakemi Robert Hartmann’ın da aralarında bulunduğu hakem ekibi, Mainzlı orta saha yıldızının bu hareketini fark etmedi. Sonraki kaçan vuruşa etkisi olup olmadığı ise tamamen spekülasyon. Ancak Gladbach savunmacısı Kevin Diks, topu sert bir şekilde sağ direğe nişanladı.

Hamann’a göre Amiri “ağır şekilde sportmenlik dışı” davrandı ve “sınırı fazlasıyla aştı”. Eski Bayern yıldızı, “bir maç ceza” istedi.

Diks’in kaçırdığı penaltıdan kısa süre sonra Gladbach bu kez golü buldu. Yeni transfer Isac Lidberg skoru 2-2 yaptı, ancak Mainz Eric Martel ve Danny da Costa’nın golleriyle bitime kısa süre kala durumu 4-2’ye çevirdi. Amiri oyundan çıktıktan sonra, uzatma dakikalarının derinlerinde Shuto Machino’nun gole çevirdiği elle oynama penaltısı Gladbach için çok geç geldi.

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Borussia Mönchengladbach’ın yeni teknik direktörü kim olacak?

Borussia, sezondaki dördüncü maçında aldığı dördüncü yenilginin ardından, 1. FC Köln karşısında sezonun ilk galibiyetini alan Hamburger SV’den son sırayı devraldı. Görünüşe göre Gladbach’ta şimdi, üçüncü haftanın ardından görevden alınan Eugen Polanski’nin yerine Alexander Blessin göreve gelecek. Cumartesi günü beş kez Almanya şampiyonu olan takımı geçici teknik direktör Jan-Moritz Lichte çalıştırdı.

Amiri’yi bu hareketi nedeniyle bir cezanın bekleyip beklemediği ise henüz net değil. 29 yaşındaki oyuncunun programında şimdi Hollanda ve Yunanistan’a karşı oynanacak iki milli maç var. Amiri, yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp’un Alman Milli Takımı’nın toplam dört karşılaşmalık yaklaşan programı için açıkladığı iki DFB kadrosunun ilkinde yer alıyor.