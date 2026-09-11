Barcelonalı Brezilyalı forvet Raphinha, Ballon d'Or ödülünün otuz adaylık listesinin açıklandığı hafta çifte takdir kazandı; Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasının en iyi 11'ine seçilmesinin yanı sıra La Liga'da ağustos ayının en iyi oyuncusu ödülüne de layık görüldü.

Raphinha'nın haftanın 11'ine seçilmesi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği "UEFA" teknik gözlemcilerinin kararıyla, Feyenoord karşısındaki dikkat çekici performansının takdiri olarak geldi; oyuncu bu maçta iki gol kaydetti, bunlardan ilki Hollanda ekibinin iki savunmacısını büyük bir ustalıkla geçmesinin ardından gelen çok dikkat çekici bir goldü.

UEFA, Barcelona kaptanının performansını övdü ve yoğun bir hücum baskısına öncülük ettiğini, tehlike yaratmak için savunma hattının arkasına doğru atağa kalktığını, ayrıca hatlar arasındaki hareketleri ve paslarını, iki golle taçlandırdığı çıkışından önce ortaya koyduğunu belirtti.

11'de Raphinha'nın yanı sıra daha önce Barcelona forması giymiş üç oyuncu da yer aldı: PSV oyuncusu Sergiño Dest, Stuttgart karşısında iki gol kaydeden Real Betis oyuncusu Marc Bartra ve Prens Parkı Stadı'nda Slovan Bratislava filelerine hat-trick yapan Paris Saint-Germain forveti Ferran Torres.

Öte yandan Raphinha, Barcelona ile yakaladığı güçlü başlangıcın ardından ağustos ayının en iyi oyuncusu seçilerek İspanya Ligi Birliği "La Liga"dan da bir başka takdir kazandı.

Brezilyalı forvet, farklı kulvarlarda oynadığı 5 maçta 8 gol kaydetti; bunların 6'sını La Liga'da oynadığı 4 maçta attı: Elche karşısında iki, Athletic Bilbao karşısında bir, Rayo Vallecano karşısında iki ve Valencia karşısında bir gol.

Raphinha'ya gelen bu çifte takdir, adının Pedri ile birlikte Ballon d'Or ödülünün otuz adaylık listesinde yer almadığı bir dönemde geldi.