"Onları çok iyi tanıyorum"... Messi, ateşli bir mesajla İspanyolları dehşete düşürdü!

Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile oynanacak merakla beklenen maç öncesinde dikkat çekici bir mesaj yayınladı. Messi, İspanya Milli Takımı’nı ve oyuncularını çok iyi tanıdığını vurguladı; bu sözler, pek çok kişi tarafından Pazar günkü karşılaşma öncesinde “La Roja”ya yönelik erken bir uyarı olarak değerlendirildi.

Arjantin, İngiltere'yi 2-1 yenerek finale yükselirken, İspanya ise Fransa'yı 2-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Böylece iki takım, turnuva tarihinin en çok beklenen maçlarından birinde karşı karşıya gelecek.

"DirecTV Sports" kanalına yaptığı açıklamada Messi, "İspanya harika bir takım ve oyun tarzını çok iyi biliyorum. Yıllardır takip ettikleri bir futbol felsefesi var" dedi.

Arjantin kaptanı sözlerine şöyle devam etti: “Birçok oyuncuyu tanıyorum ve bunların çoğu, sevdiğim ve sürekli takip ettiğim Barcelona takımında oynuyor. Bu nedenle çok dengeli bir maç olacağını düşünüyorum.”

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Messi’nin sözleri özel bir anlam taşıyor, zira kariyerinin büyük bir bölümünü Barcelona formasıyla geçirdi. Bu da onu, İspanyol milli takımının birçok yıldızının oyun tarzını, hem hareketleri hem de İspanyol futbolunu karakterize eden top hakimiyeti felsefesi açısından çok iyi tanıyan biri yapıyor.

Messi, Arjantin’i Dünya Kupası şampiyonluğunu korumaya ve üst üste ikinci kez şampiyonluğa taşımaya liderlik etmeyi umarken, İspanya ise dünya sahnesindeki ihtişamını geri kazanmayı ve “Tango”nun kaptanının tarihi bir başarıya doğru ilerleyişini durdurmayı hedefliyor.