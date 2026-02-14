Eski Tottenham forveti Peter Crouch, eski kulübünün durumu hakkında açık sözlü konuşarak, Kuzey Londra ekibinin şu anda hayatta kalma mücadelesine girdiğini vurguladı. Kötü bir performans serisinin ardından, kulüp yönetimi sonunda Thomas Frank'ı görevden aldı, ancak Crouch, kararsızlığın kulübü tehlikeli bir duruma düşürdüğüne inanıyor.

Spurs, Premier League tablosunun alt sıralarında yer alırken, eski İngiltere milli takım oyuncusu, kadronun kalitesinin onları sezonun gergin sonundan kurtarmaya yetmeyeceğinden endişeli. Yeni bir kimlik arayışı başladı ve Crouch'a göre kulübün ruhunu geri getirebilecek tek bir kişi var.

Poch'u geri getirin! Crouch, Frank'ın ideal halefi olduğunu belirtiyor

Kimin kalıcı olarak görevi devralacağına dair spekülasyonlar artarken, Crouch, kulüp ile taraftarlar arasındaki uçurumu kapatmanın tek yolunun eski kahramanın geri dönmesi olduğunu açıkça belirtiyor. Tottenham, gemiyi dengelemek için Igor Tudor ile geçici bir anlaşma yaparken, Crouch yaz aylarında daha romantik bir atama görmek istiyor.

Paddy Power'a özel olarak konuşan Crouch, "Şu anda geçici bir teknik direktör alıp yazın [Mauricio] Pochettino'yu getirirdim, o iyi hissettiren faktörü geri getirirdi. Bu iyi bir seçenek olurdu, ancak ligde konuşabilecekleri başka iyi teknik direktörler de var. [Andoni] Iraola ve hatta Marco Silva iyi seçenekler." dedi.

'Kesinlikle uzadı' - Thomas Frank neden N17'de başarısız oldu?

Thomas Frank'ın görev süresi Tottenham Hotspur Stadyumu'nda pek de iyi hatırlanmayacak ve Crouch, resmi açıklama yapılmadan çok önce bunun belli olduğunu düşünüyor. Danimarkalı teknik adamın başka yerlerdeki başarılarına rağmen, Kuzey Londra'daki uyum, belirli bir futbol tarzına alışkın taraftarlar için hiçbir zaman doğru gelmedi.

Crouch, kovulma zamanlamasını eleştirerek şöyle açıkladı: “Taraftarlarla gerçek bir bağ yoktu. Futbolu izlemek zordu. Şüphesiz, sakatlıklarla uğraşmak zorunda kaldı. Thomas Frank'ı seviyorum, hem menajer hem de insan olarak. Başka bir yerde başarılı olacağını düşünüyorum. Sorun, Spurs'a uymadığı hissi uyandırmasıydı. Kesinlikle gerekenden daha uzun sürdü. Durumun düzeleceğini sanmıyorum, aksine daha da kötüye gidecekti."

R harfi: Spurs gerçekten düşecek mi?

Tottenham gibi bir kulübün küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olması bazılarına saçma gelebilir, ancak lig tablosu farklı bir hikaye anlatıyor. Crouch, takım kadrosundaki yıldız isimlere bakılmaksızın, oyuncuların çok geç olmadan durumlarının gerçekliğini fark etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

"Şu anda küme düşme mücadelesi içindeler, bunu inkar etmek mümkün değil. Kalmak öncelikli hedef, bunu söylemek çılgınca gelebilir," diye itiraf etti Crouch. "Küme düşmek için çok kaliteliler ve küme düşeceklerini sanmıyorum, ama kesinlikle küme düşme mücadelesi içindeler."

Kulüpteki gerginlik, eski oyunculara da sıçradı. Robbie Keane'in, boş pozisyonu devralması sorulduğunda röportajdan öfkeyle çıktığına dair haberler çıktı. Bu, şu anda teknik direktör arayışını çevreleyen zehirli atmosferi vurguluyor.

'Bir skandal' - Crouch, Sean Dyche'nin kovulmasına öfkelendi

Tottenham, teknik direktörlük konusunda büyük kararlar alan tek kulüp değil, ancak Crouch, Nottingham Forest'ın kararını çok daha az destekledi. Sean Dyche'nin kovulması ligde şok dalgası yarattı ve yıllarca en üst ligde forma giyen bir adam için bu, modern kulüp sahipliğinin başarısızlığını temsil ediyor.

Crouch hayal kırıklığını dile getirerek şöyle konuştu: "Bu bir skandal. Kesinlikle daha fazla süreyi hak etmişti. Orada neler olduğunu bilmiyorum. Kulüp sahibi oldukça aceleci davrandı. Wolves maçının bir kısmını izledim ve 35 şut attılar! Bence biraz şanssızdı. Maçı domine ettiler, gol atamadıkları için şanssızdılar ve sonra o kovuldu. Bence bu çok, çok sert bir karar. Sezon içinde dördüncü teknik direktörlerine gelmeleri, sorunun nerede olduğunu size gösterir."

Sezonun sonuna yaklaşırken, Tottenham yönetim kurulu, bir sonraki hamlelerinin onları daha da bataklığa sürüklememesini sağlamak için baskı altında. Şu an için, Pochettino'nun hayaleti Kuzey Londra'nın beyaz yarısında hâlâ büyük bir gölge olarak duruyor.