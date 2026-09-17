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Inter Miami CF v Cruz Azul - Campeones Cup 2026Getty Images Sport
Çeviri:

"Ondan başka kimse bunu yapamaz": Beckham Ballon d'Or adayını açıkladı

Ballon d'Or
D. Beckham
L. Messi
Inter Miami CF - Cruz Azul
Inter Miami CF
Cruz Azul
Campeones Cup
İngiltere
Arjantin
ABD
Meksika

İngiltere efsanesi Inter Miami'nin şampiyonluğu sonrası konuştu

Inter Miami'nin ortaklarından ve İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanı David Beckham, Arjantinli Lionel Messi'nin ortaya koyduğu dikkat çekici sezonun ardından 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanmayı hak ettiğini düşünüyor.

Beckham'ın açıklamaları, Messi'nin Inter Miami'yi Campeones Kupası'nda şampiyonluğa taşımasının ardından geldi. Arjantinli yıldız, bu perşembe sabahının erken saatlerinde Meksika ekibi Cruz Azul karşısında kazanılan 2-0'lık maçta Amerikan takımının forması altında 100. golünü kaydetti ve Brezilyalı Casemiro'nun attığı ikinci golün de asistini yaptı.

Beckham, İngiliz yayın kuruluşu "BBC"nin öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Onu böyle şeyler yaparken gördüğünüzde ve Dünya Kupası'nda ortaya koyduklarını izlediğinizde, 39 yaşında bunu yapan ve bu seviyede oynayan başka bir oyuncu yok."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ballon d'Or adayları arasında yer almayı hak ediyor ve bana göre bu ödülü kazanması gerekiyor."

Dünya Kupası'nda olağanüstü rakamlar

Messi, Arjantin ile olağanüstü bir Dünya Kupası turnuvası ortaya koydu. 8 gol atıp 4 asist yaparak ülkesinin milli takımının finale ulaşmasına katkı sağladı, ardından İspanya karşısında yenilgiye uğradılar.

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Inter Miami CF
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Arjantinli yıldız, Dünya Kupası'ndaki katılımlarının tarihinde asist sayısını 12'ye çıkardı; bunların 10'u eleme turlarında geldi. Bu, turnuva tarihinde başka hiçbir oyuncunun ulaşamadığı bir rakam olup, kendisinden sonra gelen en iyi değer 8 asisti geçmiyor.

Ayrıca Messi, 21 golle Dünya Kupası'nın tarihi gol krallığı listesinde ikinci sırada yer alıyor; 22 gole sahip olan Fransız Kylian Mbappé'nin ardından geliyor.

Messi, Inter Miami ile yeni bir rakama imza atıyor

Messi, Cruz Azul karşılaşmasında Inter Miami forması altında 100. golüne ulaştı. 24. dakikada takım arkadaşı Luis Suárez'in ortasını değerlendirerek kafayla golü kaydedip skoru açtı.

Arjantinli yıldız, kaleciyle karşı karşıya kalıp topu ağlara gönderdikten sonra ikinci golü de eklediğini sandı; ancak hakem golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Buna rağmen Messi bir kez daha başrol oynadı. 81. dakikada kullandığı kornerde yükselen Casemiro topu kafayla ağlara gönderdi ve Inter Miami'ye Campeones Kupası'ndaki ilk şampiyonluğunu getirdi.

Bu başarı, Messi'nin geçtiğimiz ağustos ayında milli takımdan emekliye ayrıldığını açıklamasının ve babası Jorge'nin vefatının ardından futboldaki geleceği hakkında konuşmasının hemen ardından geldi.

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