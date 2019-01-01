Onay çıktı! Real Madrid kadın futbol takımı kuruyor

Önümüzdeki sezondan itibaren Real Madrid bünyesine kadın futbolunu da dahil edecek.

'in kadın futbol takımı için onay geldi.

Başkan Florentino Perez, kulüp toplantısında aldıkları kararla Real Madrid'in 2020-2021 sezonu itibariyle bir kadın futbol takımı olacağını açıkladı.

Kulüp toplantısına katılan üyeler, bu proje için toplam 894 oy kullandı. Bu oylardan 810'unun onay, 44 oyun karşıt ve 40 oyun ise çekimser olduğu gözlendi.

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Madrid ekibi daha önce yönetim kurulunun aldığı kararla, 2014 yılında kurulan "Tacon" adlı kadın futbol takımının, kulüp bünyesine katılacağı bildirmişti. Florentino Perez, yaptığı açıklamada kadın futboluna olan desteğini göstermiş ve "Real Madrid bu fenomenliğin mutlaka bir parçası olmalı. Ayrıca kendi takımımız da olmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Tacon Kadın Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonunda antrenmanlarını ve maçlarını, "Ciudad Real Madrid" (Real Madrid Şehri) tesislerinde yapacağı kararlaştırıldı.

Mevcut durumda kadın futboluna en fazla bütçeyi 3,5 milyon avro ile 'nın ayırdığı bilinirken, Real Madrid'in ilk etapta 2 milyon avroluk bir bütçe düşündüğü belirtildi.