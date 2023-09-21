Onana mı? Erik ten Hag, Bayern Münih mağlubiyetinin nedenini açıkladı

Erik ten Hag, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı aldıkları 4-3'lük mağlubiyetin ardından öğrencilerini toparlanmaları için uyardı.

Manchester United, Bayern Münih'e 4-3 kaybetti

Erik ten Hag suçun Onana'da olmadığını söylüyor

Ama öğrencilerinin hatalarını kabul ediyor

NE OLDU? Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, Bayern Münih ile karşı karşıya gelirken Andre Onana'nın hatasında fileleri sarsan Leroy Sane maçta gol perdesini açan isim oldu. Dört dakika sonra bu kez Serge Gnabry sahneye çıktı ve Alman devi, Kırmızı Şeytanlar karşısında farkı 2'ye çıkardı. Erik ten Hag 4-3'lük mağlubiyette kaleci Andre Onana'yı suçlamazken öğrencilerini uyardı.

NE SÖYLENDİ? TNT Sport'a konuşan Erik ten Hag şunları söyledi: "Hayal kırıklığına uğradım çünkü oyunda kalmamız gerekiyordu. Bayern Münih'e üç gol atıyorsanız bir puan almalısınız. Birçok şeyin aleyhimize olduğu bir dönemdeyiz. Son üç maçta çok iyi ekiplerle oynadık."

DAHA FAZLASI: Ayrıca Erik ten Hag, maçın ardından mağlubiyetin sorumluluğunu üstlenen Andre Onana hakkında da konuştu: "Bunu yapması iyi ama mağlubiyetin sebebi o değil, takım. Hatalar yapılır ama toparlanmanız gerekir. Eğer bir oyuncu hata yaptıysa bunu unutmalı ve geçmeli. Takım olarak toparlanabileceğimize inanmalıyız. Bu gece bunu gösterdik."

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SIRADA NE VAR? 23 Eylül'de Burnley deplasmanına çıkacak olan Manchester United kötü sonuçları geride bırakmak istiyor.