Onahi'nin ardından... Ajax, Suudi Al-Hilal'ın yıldızını hedefliyor

Görünüşe göre Ajax’ın transfer piyasasındaki hamleleri tek bir isimle sınırlı kalmıyor. İspanyol Girona takımının orta saha oyuncusu Faslı Ezzedine Ounahi ile sözleşme görüşmelerine güçlü bir şekilde giriş yapan tarihi Hollanda şampiyonu, bu kez Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımından yeni bir forvet arayışına başladı.

Güvenilir İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Ajax’ın mevcut yaz transfer döneminde Brezilyalı forvet Marcos Leonardo’nun sözleşmesini satın alma olasılığı konusunda Al-Hilal ile görüşmeler yaptığını ortaya çıkardı.

Romano’ya göre, Hollandalı kulüp, Leonardo’nun Ajax projesinde dikkat çekici bir gelişme gösterecek büyük potansiyele sahip olduğunu ve önümüzdeki yıllarda takımın vazgeçilmez bir parçası haline gelebileceğini düşünüyor.

Ajax’ın Leonardo’ya olan ilgisi sadece golcü yetenekleriyle sınırlı değil, aynı zamanda geleceğe yönelik teknik vizyonuna da uzanıyor. Kulüp yetkilileri, her iki transfer de gerçekleşirse Brezilyalı forvetin Ezzedine Ounahi ile önemli bir ikili oluşturabileceğine inanıyor.

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Kulüp, Onahi gibi oyun kurucu becerisine sahip bir orta saha oyuncusu ile Leonardo gibi hızlı ve etkili bir forvetin bir araya gelmesinin, top hakimiyeti ve yüksek pres üzerine kurulu geleneksel Ajax tarzına uygun çeşitli hücum seçenekleri sunabileceğini düşünüyor.

Müzakereler başlamış olsa da, taraflar arasında henüz nihai bir anlaşmaya varılamadı; Al-Hilal, oyuncunun takımın hücum seçenekleri içindeki önemi nedeniyle onu satma konusundaki tutumunu değerlendiriyor.

Markus Leonardo, yeni sezon maçları öncesinde Al-Hilal’ın İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi’nin planlarının dışında kalmıştı.