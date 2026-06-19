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Morocco Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Onahi: Brezilya maçı bizi memnun etmedi… Hedefimiz 2022’deki başarıyı aşmak

İskoçya - Fas
İskoçya
Fas
Dünya Kupası
A. Ounahi
Fas

Fas milli takımının orta saha oyuncusu Ezzedine Ounahi, Dünya Kupası’nda Brezilya ile 1-1 berabere kalmalarının ardından Atlas Aslanları’nda herhangi bir coşku yaşanmadığını vurguladı.

Fas, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda yarın sabahın erken saatlerinde İskoçya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Reuters ajansı, tanıtım basın toplantısında Ounahi'nin açıklamalarını yayınladı. Ounahi, Fas milli takımının 4 yıl önce Katar Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek elde ettiği başarıyı aşmayı hedeflediğini vurguladı.

Ounahi, “Bu Dünya Kupası’nın 2022 Katar Dünya Kupası’ndan daha uzun süreceğini biliyoruz ve turnuvanın tamamını doğru bir şekilde yönetmeliyiz. Buraya sadece Brezilya ile karşılaşmak, harika bir maç çıkarmak ve sonra her şeyin bitmesi için gelmedik” dedi.

"Katar’da ulaştığımız noktadan daha ileriye gitmek istiyoruz. Hepimiz İskoçya karşısında olumlu bir sonuç almamız gerektiğini biliyoruz" diye devam etti.

Dünya Kupası
İskoçya crest
İskoçya
SCO
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Fas
MAR

“Arkamızda 40 milyon Faslı var. Bol miktarda yeteneğe sahibiz, dengeli bir kadromuz var ve Katar’da sergilediğimizden daha iyi bir performans sergilemeyi umuyoruz. Hedefimiz mümkün olan en uzağa ulaşmak.”

"Yarınki maç daha önemli ve daha zor olacak. İskoçya’nın 3 puanı var, bizim ise 1 puanımız var; bunu unutmamalıyız. Üçüncü maçımız olan Haiti karşılaşmasının bizim için daha kolay hale gelmesi için galip gelmemiz gerekiyor" diye açıkladı.

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