Olympiakos'un yıldızı Yusuf Yazıcı'dan kahreden haber

Lille'den serbest kaldıktan sonra Yunanistan Süper Lig devi Olympiakos'a imza atan Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi.

Yunanistan Süper Ligi ekibi Olimpiakos'un kısa süre önce renklerine bağladığı Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi. Olimpiakos ile sözleşme imzalayan Yusuf Yazıcı, Yunan temsilcisinde ilk maçına Asteras deplasmanında çıktı.

Yusuf Yazıcı, Asteras maçının 70'inci dakikasında oyuna dahil oldu. Milli futbolcu ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle maçı tamamlayamadı.

Sezonu kapattı

Yunan basınından Sport 24'ün haberine göre; Yusuf Yazıcı'nın yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Milli futbolcunun sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı aktarıldı.

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Yaz transfer döneminde adı 3 büyüklerle anılmıştı

Yusuf Yazıcı, yaz transfer döneminde Türkiye'nin neredeyse her gün gündemindeydi. İsmi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan milli futbolcu Türkiye'yi tercih etmedi.

Lille'den ayrıldıktan sonra bir süre bekleyen Yusuf Yazıcı, daha sonra Yunanistan ekibi Olympiakos ile sözleşme imzaladı.