Hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı zorlu günlerin ardından Cagliari kulübü ve taraftarları derin bir nefes aldı; zira genç forvet Yael Trepy hastaneden iyi bir durumda taburcu oldu ve yüzme havuzunda kariyerini daha başlamadan bitirmeye ramak kalan korkunç kazanın sayfasını kapatmış oldu.

Fransız oyuncu, yaklaşık iki hafta süren tedavi sürecinin ardından Sassari Üniversitesi "Santissima Annunziata" Hastanesi'nden taburcu olarak kazanın ardından geçirdiği en zorlu aşamayı geride bıraktı.

Olayın ayrıntıları 16 Ağustos'a dayanıyor. Trepy, Costa Smeralda yakınlarındaki Baja Sardinya bölgesinde bir villada bulunan yüzme havuzunda az kalsın boğuluyordu. Onu helikopterle hastaneye taşıyan acil müdahale ekiplerinin hızlı müdahalesi olmasaydı sonuçlar felaket olabilirdi.

Genç forvet derhal yoğun bakıma alındı ve 48 saat boyunca tıbbi olarak uyutuldu. Ardından uyandı ve kademeli bir iyileşme sürecine girdi. Daha sonra tedavisinin devamı için göğüs hastalıkları servisine nakledildi; tıbbi açıklamalar ciddi bir bedensel hasar bulunmadığını teyit etti.

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Mucize değil, işleyen bir sistemin eseri

"Sky Sport" ağının yayımladığı etkileyici bir tıbbi açıklamada, Sassari Üniversite Hastanesi Klinik ve Girişimsel Göğüs Hastalıkları Bölümü Direktörü Profesör Pietro Pirina şunları söyledi: "Hasta, kademeli ve belirgin bir iyileşme gösteren tedavi sürecinin ardından genel olarak iyi bir klinik durumda hastaneden taburcu oluyor."

Şu sözleri ekledi: "Hastanede kaldığı süre boyunca yapılan tetkikler durumunda bir iyileşme gösterdi; bu da taburcu edilmesini gönül rahatlığıyla planlamamıza olanak tanıdı. Son günlerde bazıları bir mucizeden söz etmiş olsa da, biz bunu etkinliğini kanıtlamış bir sistemin eseri olarak nitelendirmeyi tercih ediyoruz."

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Rehabilitasyon aşaması başlıyor

Trepy, annesi eşliğinde ve kocaman bir gülümsemeyle, hastanenin tıbbi kadrosuna, genel müdürüne ve tıbbi direktörüne veda ettikten sonra taburcu oldu.

Bir sonraki durağının, rehabilitasyon programını sürdüreceği Trento ilindeki Arco kenti olması planlanıyor. Ardından spor müsabakalarına dönme olasılığını değerlendirmek ve fiziksel uygunluk onayını yeniden kazanmak için daha ayrıntılı tetkiklerden geçecek.