24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
FBL-EUR-C1-RUBIN-BARCELONAAFP

Çeviri:

Ölüm haberi Gerard Pique'yi yasa boğdu

Barcelona
G. Pique
İspanya

Üzücü haber

Barcelona'nın eski oyuncusu Gerard Pique'nin ailesi, babaannesi Lina Rovira Montsant'ın 102 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından derin bir üzüntüye boğuldu. Babasının annesinin vefatı, aile fertleri arasında büyük bir yas havası yarattı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, merhumenin ailesinin bugün, 25 Ağustos Salı günü taziyeleri kabul edeceğini, cenaze namazının ise yarın, 26 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'de Sant Guim'deki Sagrat Cor Kilisesi'nde kılınacağını bildirdi.

Lina Rovira Montsant'ın vefatı, bir asırdan fazla bir ömür sürmesinin ardından geldi; zira 102 yaşına ulaşmıştı. En yaşlı fertlerinden birini kaybeden Pique ailesi, büyük bir üzüntüye gark oldu.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin