Barcelona'nın eski oyuncusu Gerard Pique'nin ailesi, babaannesi Lina Rovira Montsant'ın 102 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından derin bir üzüntüye boğuldu. Babasının annesinin vefatı, aile fertleri arasında büyük bir yas havası yarattı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, merhumenin ailesinin bugün, 25 Ağustos Salı günü taziyeleri kabul edeceğini, cenaze namazının ise yarın, 26 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'de Sant Guim'deki Sagrat Cor Kilisesi'nde kılınacağını bildirdi.

Lina Rovira Montsant'ın vefatı, bir asırdan fazla bir ömür sürmesinin ardından geldi; zira 102 yaşına ulaşmıştı. En yaşlı fertlerinden birini kaybeden Pique ailesi, büyük bir üzüntüye gark oldu.