Ölüm, gazeteci Velid El-Faraj’ı derinden sarsıyor

Suudi gazeteci Velid el-Faraj, “X” platformundaki resmi hesabı üzerinden babası Şeyh Muhammed Saad el-Faraj’ın vefatını duyurdu ve Allah’tan merhuma engin rahmetini bahşetmesini ve onu cennetinin geniş bahçelerine kabul etmesini diledi.

El-Faraj, cenaze namazının yarın Pazartesi günü ikindi namazının ardından El-Furqan Camii’nde kılınacağını ve merhumun Kral Fahd Uluslararası Havalimanı yolu üzerindeki Dammam Mezarlığı’na defnedileceğini duyurdu.

Suudi medya mensubu, taziye ziyaretlerinin Pazartesi'den Çarşamba'ya kadar üç gün boyunca Dammam'daki Bin Sultan Etkinlik Salonu'nda kabul edileceğini belirtti.

El-Faraj, Kuran-ı Kerim’den ayetler paylaşmakla yetindi ve Yüce Allah’tan, bu büyük kayıp karşısında ailesine ve yakınlarına sabır ve teselli bahşetmesini diledi.