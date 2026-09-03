Ölüm, Fas'ın yıldızını yasa boğdu

Fas Milli Takımı'nın yıldızı Sofyan Rahimi'nin babası Muhammed Rahimi, hastalıkla verdiği mücadelenin ardından bugün perşembe günü hayatını kaybetti.

Kadrosunda hem Sofyan Rahimi'yi hem de kardeşi Hüseyin'i barındıran BAE ekibi Al Ain, Faslı ikiliye başsağlığı mesajı gönderdi.

Al Ain, X hesabında şu ifadeleri kullandı: "Al Ain Kulübü, babalarının vefatı dolayısıyla Sofyan Rahimi ve kardeşi Hüseyin Rahimi'ye en içten taziyelerini ve samimi başsağlığı dileklerini sunar. Yüce Allah'tan merhumu geniş rahmeti ve mağfiretiyle sarmasını, onu cennetinin genişliğine kavuşturmasını, ailesine ve yakınlarına güzel bir sabır ve teselli vermesini niyaz ederiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun."

Raja Casablanca hesabı da eski oyuncusu Sofyan Rahimi'ye bir taziye mesajı iletti.

Raja şunları kaydetti: "Raja Spor Kulübü, adı uzun yıllar boyunca Raja ile anılan, yeşil kaleye bağlılık ve aidiyetin en yüce anlamlarını temsil eden kulübün vefalı isimlerinden Hacı Muhammed Rahimi'nin vefat haberini derin bir üzüntü ve kederle aldı."

Kulüp şöyle devam etti: "Bu acı vesileyle Raja Spor Kulübü, tüm bileşenleri adına, merhumun ailesine, yakınlarına ve Raja camiasının tüm mensuplarına en içten taziyelerini ve en samimi başsağlığı dileklerini sunar. Yüce Allah'tan onu geniş rahmeti ve mağfiretiyle sarmasını, cennetinin genişliğine kavuşturmasını niyaz ederiz."

Sofyan Rahimi, bir süre önce babasının hastalığını duyurmuş ve sevenlerinden onun için acil şifa dileğinde bulunmalarını istemişti.

Rahimi o dönemde şunları yazmıştı: "Babamın hastalığından başka hiçbir şey beni yıkmadı. O acı çektiğinde kalbim acıyor, yeter artık bu yorgunluk ya Rabbi, onun acı çekmesini görmeye gücüm yok. Ya Rabbi, hastalığının beni ne kadar yıktığını sen biliyor ve görüyorsun; onun zayıflığına merhamet et ve haline lütufta bulun. Ya Rabbi, babama şifa ver."

Sofyan Rahimi'nin geçen sezon Al Ain ile yerel ikiliyi (ADNOC Profesyonel Ligi ve Devlet Başkanı Kupası) kazandığını hatırlatalım.

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