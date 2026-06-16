Ölüm, "BeIN Sports" yorumcusunu derinden üzdü

Katar merkezli "BeIN Sports" kanalının en tanınmış yorumcularından biri olan Ummanlı yorumcu Halil El-Balushi, babasının vefatını duyurdu. Bu haber, Umman Sultanlığı'ndaki spor ve medya camiasını ve Arap dünyasını derinden üzdü.

Al-Balushi, Facebook'taki resmi sayfasında duygusal bir paylaşımla babasının vefatını duyurdu ve şöyle dedi: "Ey huzurlu ruh, Rabbine memnun ve razı olarak dön."

Ayrıca şunları ekledi: "Sevgili babam, hayatımın dayanağı ve kalbimin bir parçası, Rabbinin yanına gitti. Allahım, onu bağışla ve merhamet et, onu cennetinin genişliklerine yerleştir ve başına gelenleri onun derecesini yükseltmek için bir vesile kıl. Lütfen onun için merhamet ve bağışlanma duası edin. Biz Allah'a aitiz ve O'na döneceğiz."

Bu paylaşım, Al-Balushi'nin takipçileri ve spor camiasındaki meslektaşları tarafından büyük ilgi gördü. Onlar, taziyelerini ve başsağlığı dileklerini ileterek, Allah'tan merhuma rahmetini esirgememesini ve ailesine sabır ve teselli vermesini dilediler.