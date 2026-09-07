Barcelona'nın yıldızı Fermin Lopez'in Valencia karşısında sergilediği performans, bu sezonun başındaki muhteşem çıkışını hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koydu.

Elche karşısında kaydettiği ikili golün ve Athletic Bilbao filelerine gönderdiği golün ardından oyuncu, Mestalla Stadı'nda bir gol atıp iki gol pası vererek adeta patlama yaptı. Buna ek olarak, Lamine Yamal'ın iptal edilen golünde bir asist daha yaptı ve muhteşem bireysel çalımların ardından direğe çarpan bir şut çıkardı.

Fermin, Barcelona'nın oluşturduğu tehlikeli atakların neredeyse tamamına dahil oldu ve sezona güçlü bir kararlılıkla başladığını, teknik direktör Hansi Flick'in kadrosunda vazgeçilmez bir unsur olacağını kanıtladı; nitekim Valencia maçında maçın en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Fermin, Rayo Vallecano karşısında yedek kulübesinde yer aldıktan sonra ilk 11'de üçüncü kez sahaya çıkarak, oyun kurucu pozisyonu için verilen mücadelede şu an itibarıyla Dani Olmo'nun önüne geçmesiyle dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Güçlü performansı sayesinde, teknik direktör Hansi Flick'in onu kadro dışı bırakması artık çok zor hale geldi; zira mevcut seviyesi göz önünde bulundurulduğunda ondan vazgeçmek kabul edilemez olurdu. Öte yandan Dani Olmo da yalnızca on dakika içinde iki gol pası vererek yüksek kalitesini ortaya koydu.

Her iki oyuncuya birden sahip olmak Flick için büyük bir şans sayılıyor; zira aralarındaki güçlü rekabet Barcelona'nın yararına olacak.

Bu muhteşem çıkış, oyuncunun yaşadığı kişisel bir hikâyeyi de gözler önüne seriyor. Fermin, geçen sezonun sonunda İspanya La Liga şampiyonluğunun kesinleşmesinin ardından maruz kaldığı bir sakatlık nedeniyle Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasının ardından son derece zorlu bir yaz geçirdi.

Fermin şu sözleri sarf etti: "Çok zor bir dönemden geçtim, hissettiğim acı yüzünden ilk maçları izleyemedim."

Oyuncu yaz boyunca büyük bir çaba sarf etti ve içinde bulunduğumuz sezona büyük bir tutku ve olağanüstü bir seviyeyle başladı.

Fermin'in parlaklığının göstergeleri, yoğunluğunun, nüfuz etme ve gol atma yeteneğinin çok ötesine uzanıyor; son pastaki gözle görülür gelişmeyle birlikte seçkin bir oyun kurucu olarak öne çıkıyor. Ayrıca saha içinde Lamine Yamal'la aralarında özel bir uyum ve belirgin bir kimya bulunuyor.



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