Olmo: Yamal’a yönelik şiddet normaldir… Arjantin, Fransa’dan daha güçlü

İspanya'nın yıldızı Dani Olmo, La Roja oyuncularının başarmak üzere oldukları bu büyük başarının boyutunu henüz tam olarak kavrayamadıklarını vurguladı ve Dünya Kupası finalinde Arjantin milli takımıyla oynanacak maça 48 saatten az bir süre kala rakibin gücüne karşı uyarıda bulundu.

İspanyol "AS" gazetesine verdiği röportajda, finale çıkma hayaliyle ilgili bir soruya yanıt veren Olmo, "Çok. Şu ana kadar, yaşamak üzere olduğumuz şeyin tam olarak farkında değiliz" dedi.

Avrupa Şampiyonası'nı kazandıktan sonra takımın Dünya Kupası'nı kazanma ihtimaline ilişkin hisleri sorulduğunda ise şöyle konuştu: "Evet, böyle bir his vardı. Takımın hazır olduğunu düşünüyorum, ancak Dünya Kupası her zaman farklıdır. Buraya geldiğinizde her şeyden biraz koparsınız, çünkü dediğim gibi, başardığımız şeyin tam olarak farkında değiliz. Sonuçta bunlar futbol maçları ve kazanmak istiyoruz, ancak İspanya’da olanlar, insanların bu anları nasıl yaşadığı ve bizim yaptıklarımız, zaman geçtikçe çok daha fazla değerini anlayacağız.”

Taraftarların tepkisi hakkında ise şunları ekledi: “Evet, dediğim gibi, tam olarak farkında değiliz çünkü bunu kendi gözlerimizle görmüyoruz, ama yaptığımız şeyin çılgınca olduğunu biliyoruz ve İspanya’nın neler yaşadığının farkındayız. Oradaki herkesin desteğini de hissediyoruz, seyahat edebilenlerin desteğini ve ailelerimizin desteğini de.”

Avrupa Şampiyonası ile Dünya Kupası arasındaki farka ilişkin ise şunları söyledi: “Evet, ikisini karşılaştırmak mümkün değil. Durum farklı. Dünya Kupası, ister atmosfer ister medya ilgisi açısından olsun, her bakımdan başka bir seviye; ayrıca dünyanın en iyi milli takımlarıyla karşı karşıya geliyorsunuz.”

Finalde Arjantin ile karşılaşmaya ilişkin olarak ise şunları söyledi: “Güzel. Sonuçta FIFA sıralamasında birinci ve ikinci olan iki takım karşı karşıya gelecek. Şüphesiz turnuvanın şu ana kadarki en iyi iki takımı, bu yüzden büyük bir final maçı olacak.”

İki takım arasında daha önce oynanmamış olan "La Finalissima" maçı hakkında ise şunları söyledi: "Evet, bu daha önce oynanmamış bir maç... Ama sorun değil. Futbol size ikinci şanslar verir ya da sizi olması gereken yere geri getirir; şimdi de onlarla oynamak için yeni bir fırsatımız var."

Avrupa Şampiyonası’ndaki performansıyla karşılaştırıldığında ise şunları söyledi: “Bilmiyorum, bunu değerlendirmek için durup düşünmedim. Doğru, kendimi çok iyi hissediyorum. Sahada takıma yardımcı olmak için çok hevesliydim. İlk maçta bunu başaramadım, ancak Suudi Arabistan maçıyla birlikte kendimi çok rahat hissetmeye başladım ve takıma galibiyet için yardımcı olmaya devam etmeyi umuyorum.”

Lamine Yamal ile olan uyumu hakkında ise şunları söyledi: “Evet, Lamine ile anlaşmak çok kolay. Barcelona’da ve milli takımda uzun yıllar birlikte oynadık, bu yüzden birbirimizi anlamak için konuşmaya bile gerek yok; bu da işleri çok kolaylaştırıyor.”

Lamine Yamal’ın durumu hakkında ise şunları söyledi: “O iyi, herhangi bir sorun yok.”

Uyluklarına taktığı bandajla ilgili olarak ise şunları açıkladı: “Bunlar sadece maçlardan kaynaklanan morluklar ve oynamamda herhangi bir sorun olmayacak.”

Yamal’ın maruz kaldığı sert müdahaleler konusunda ise şunları söyledi: “Bu normal bir durum, çünkü onu durdurmak çok zor. O da bunun farkında, ancak denemeye devam ediyor. Her zaman sergilediği hırs, karakter ve cesarete sahip, bu yüzden herhangi bir sorun yok.”

Yamal’ın gol atma takıntısı hakkındaki yorumlara gelince ise şöyle dedi: “O da hepimiz gibi. Gol atmasa bile takımın kazanmasını tercih eder. Milli takımın galibiyeti için üzerine düşeni yapıyor.”

Lionel Messi ile nasıl başa çıkılacağı sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Messi olağanüstü bir oyuncu; 39 yaşında, 20 yaşında ya da başka bir yaşta olması fark etmez. Bu turnuvada son derece etkili oldu; neler yapabileceğini ve neyi temsil ettiğini biliyoruz, bu yüzden kesinlikle Arjantin milli takımında dikkat edilmesi gereken en önemli oyunculardan biri olacak.”

Arjantin maçının Fransa maçından farkı sorulduğunda ise şunları söyledi: “Bence farklı olacak. Belki Arjantin, mücadelelerde daha hırslı ve daha güçlü olacaktır. Buna hazır olacağız, çünkü bu bize yabancı bir durum değil.”

Tribünlerdeki Arjantinli taraftarların sayıca üstün olma olasılığı sorulduğunda ise şöyle dedi: “Hayır, bu bizi endişelendirmiyor. Hem stadyumda, hem sokaklarda, hem de İspanya’dan gelen taraftarların ve ülkemizin desteğini yakından hissettik. Bu nedenle Arjantinli taraftarların sayısı daha fazla olsa da fark etmez, biz bütün bir ülke için oynuyoruz.”

Şöyle devam etti: “Bu da bizim için ek bir motivasyon olabilir. Sert müdahalelerin ya da fiziksel mücadelenin yaşandığı bazı anlarda, sadece kendimize odaklanmalıyız. Onlar kendi çıkarlarını savunacaklar, ama biz konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz.”

Provokasyonların yaşanabileceği bir maça İspanya’nın hazırlığı hakkında ise şunları söyledi: “İspanya her şeye hazır, ancak biz kendi oyunumuzu oynamalıyız; yani topu ele geçirmek ve maçı kontrol etmek. Bu bizim tarzımız; eğer başkalarının tarzında oynamaya başlarsak ya da provokasyonlara kapılırsak, bu konuda bizden daha iyi olabilirler. Bu yüzden bu tuzağa düşmemeliyiz.”