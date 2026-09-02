Barcelona'nın yıldızı Dani Olmo, Barça forması giyme hayalini gerçekleştiremeyen Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'in durumuyla ilgili güçlü bir mesaj verdi.

"Sport" gazetesi, İspanya ile dünya şampiyonu olmasının ardından Terrassa'da kendisi için düzenlenen tören sırasında Olmo'ya bugün çarşamba günü, Atletico'nun Alvarez ile ilişkisini yürütme biçimine dair soru yöneltildiğini aktardı.

Soru, sözleşmesi hâlâ geçerli olmasına rağmen Barcelona'da oynama hayalini gerçekleştirmek için Leipzig'den ayrılan Olmo'nun kendi tecrübesiyle bağlantılıydı.

İspanyol milli oyuncuya, Julian'ın da kulüp değiştirme isteğini dile getirmesine karşın bunu yapamamış olmasının ardından, Atletico'nun tutumunu anlayışla karşılayıp karşılamadığı soruldu.

Dani Olmo net bir tavır almakta tereddüt etmedi ve şunları söyledi: "Bunu anlamıyorum. Nihayetinde hepimizin hayalleri var ve Julian Alvarez'in de kendi hayali vardı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Alvarez bunun için mücadele etti ama gerçekleştiremedi. Sorun değil, hayat devam ediyor."

İspanyol milli oyuncunun bu sözleri, Julian Alvarez'in durumuyla ilgili sürmekte olan tartışmanın ortasında Atletico Madrid'e yönelik yeni bir eleştiri niteliği taşıyor. Olmo, forvetin hayalinin peşinden gitme hakkına sahip olduğunu düşünüyor ve Madrid ekibinin, Alvarez'in Metropolitano'dan ayrılma isteğine yaklaşım biçimiyle hemfikir olmadığını ima ediyor.

Olmo'ya ayrıca, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın, Dünya Kupası'nı kazanan oyuncuları için planlanan tören etkinliğini düzenlememe kararı da soruldu.

Oyuncu şunları söyledi: "Barcelona'nın, tören düzenlemek için zamanın uygun olmadığını görmesini anlayışla karşıladık ve saygı duyduk. Kulübün bize çok değer verdiğini biliyoruz."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Dünya Kupası artık geride kaldı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedefliyoruz."

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