Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, takımının Mainz'a yenilmesinin ardından oyuncuları eleştirdi.

NE OLDU? Tuchel, takımının Mainz'a 3-1 yenilmesiyle cumartesi günü Bayern teknik direktörlüğünü devraldığından bu yana üçüncü yenilgisini aldı. Bundesliga devi, tüm kulvarlarda dört maçtır galibiyet alamıyor. Ancak Tuchel buna rağmen, suçu oyuncuların üstlenmesi gerektiğini düşünen kulüp CEO'su Oliver Kahn tarafından destekleniyor.

NE SÖYLENDİ? Kahn, gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi: "Thomas Tuchel, şu anda hakkında konuşmamız gereken son kişi. Oyuncuların gelişmesine yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Sahada, bu kulübün hedeflerine ulaşmak için çok çalışması gereken 11 kişi var. Takımın sahada gösterdikleri yeterli değil."

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SIRADA NE VAR? Dortmund, cuma günü Bochum'u mağlup ettiği takdirde puan farkını dörde çıkarabilir. Bayern ise önümüzdeki hafta pazar günü Allianz Arena'da Hertha Berlin'i konuk edecek.