Olisie takım arkadaşlarına şöyle diyor: “Real Madrid’e transfer olmak istiyorum.”

Fransız oyuncu Michael Oliisi, Fransız "L'Équipe" gazetesinin doğruladığı bilgilere göre, Dünya Kupası maçları sırasında takım arkadaşlarına Bayern Münih'ten ayrılma niyetini bildirdikten sonra, gelecek sezonun başından itibaren Real Madrid'e katılmak istediğini açıkladı.

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, seçim kampanyası sırasında büyük bir dünya yıldızını transfer etmek için 150 milyon avroluk bir tekliften bahsettiğinde, Olesi'nin adı adaylar arasında geçmişti; ancak Real Madrid Başkanı, bu sözlerin Fransız oyuncuyu kastetmediğini hemen açıklamıştı.

Fransız "L'Équipe" gazetesi, Oulissi'nin Dünya Kupası maçları sırasında takım arkadaşlarına Bayern Münih'ten ayrılıp Real Madrid'e transfer olmak istediğini bildirdiğini ortaya çıkardı; hatta gazete, bugün Cuma günü yayınlanan sayısının kapağını bu habere ayırdı.

Gazete, Real Madrid yetkililerinin oyuncunun bu isteğinden haberdar olduğunu ve görevin zorluğunun farkında olsalar da, özellikle Bayern Münih'in oyuncuyu bırakmaya niyetli olmadığı ve kulüp yetkililerinin bunu daha önce teyit ettiği göz önünde bulundurularak, Dünya Kupası'nın bitiminden sonra transferi tamamlamak için harekete geçmeyi planladıklarını da ekledi.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Real Madrid’in Oliisi’yi transfer etme konusundaki olası ilgisine ilişkin net bir mesaj vermiş ve şöyle demişti: “Florentino Pérez, Oliisi’yi transfer etmek için teklif sunma zahmetinden kurtulabilir, çünkü onu satmak istemiyoruz.”

24 yaşındaki forvetin Bayern Münih ile 2029 yazına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor, ancak kariyerinde yeni bir adım atmanın zamanının geldiğini düşünüyor ve bunu Dünya Kupası sırasında takım arkadaşlarına da iletti.

"L'Équipe" gazetesinin haberine göre, takım arkadaşı Dayot Upamecano onu Münih'te kalmaya ikna etmeye çalıştı.

"L'Équipe", Oliisi'nin transferi durumunda, yükselen Fransız yıldız için yer açmak amacıyla Real Madrid'in önde gelen yıldızlarından birinin takımdan ayrılabileceğini belirtti.

Fransız gazetesinin spekülasyonlarına göre, şu anda Kylian Mbappé ile ilişkisi pek iyi olmayan Jude Bellingham ya da henüz sözleşme yenileme görüşmelerine başlamamış olan Vinícius Júnior, Oulisi’nin gelişine yer açmak için Santiago Bernabéu’dan ayrılabilecek adaylar arasında yer alıyor.