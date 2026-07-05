Fransız defans oyuncusu Dayot Upamecano, Fransa milli takımı ve Bayern Münih’teki takım arkadaşı Michael Oliasi’nin geleceği hakkında yorumda bulundu. Fransa milli takımı, önümüzdeki Perşembe günü 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

"Sky Sport Almanya" kanalının, Oulissi'nin yaklaşan yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olacağına dair söylentilerle ilgili sorusuna yanıt veren Upamecano, gülümseyerek şöyle dedi: "O kalıyor, o kalıyor."

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Obamikanou, ayrıca Bayern'deki bir diğer takım arkadaşı olan Alman Jonathan Tah'ın Paraguay karşısında penaltı kaçırmasının ardından maruz kaldığı ırkçı yorumlar hakkında da konuştu.

Fransız milli oyuncu şöyle konuştu: “Onunla iletişime geçtim. Maçtan sonra ona bir mesaj attım ve onun çok güçlü olduğunu biliyorum. Onunla birlikte oynayabildiğim için son derece mutluyum, harika bir zihniyeti var.”

Ve şöyle devam etti: “O penaltıyı atmak istiyordu, çünkü her zaman böyle bir zihniyete sahipti. O, Almanya ve Bayern Münih için çok önemli. Neden hâlâ böyle insanlar olduğunu anlamıyorum, ırkçılığı kabul etmiyorum… Ama o bu konuyla kafasını yormamalı. Sadece yoluna devam etmeli ve elinden gelenin en iyisini yapmalı.”







