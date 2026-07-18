Olisie’nin Real Madrid’e transferiyle ilgili durumunda acil bir gelişme

Florentino Pérez’in hayallerine ağır bir darbe olarak, Fransız oyuncu Michael Oliisi, Bayern Münih yönetimine bu yaz kulüpten ayrılma niyetinde olmadığını bildirdi ve kendisini yoğun bir şekilde kadrosuna katmak isteyen Real Madrid’e transfer olmayı reddetti.

Alman "Sky" kanalı, 24 yaşındaki Oulissi'nin Bayern yönetimine kalmak istediğini teyit ettiğini ve böylece Fransız medyasında yer alan, kulübe İspanya'nın başkentine gitmek istediğini bildirdiği yönündeki iddiaları yalanladığını aktardı.

Kanal, Fransız milli futbolcu ve menajerlerinin, Real Madrid'in onu kadrosuna katmak için sunduğu cazip tekliflere rağmen Allianz Arena'dan ayrılma konusunda herhangi bir istek göstermediklerini de ekledi.

Olisse, Bayern Münih ile 2029 yılına kadar sözleşmeye sahip; bu durum, Bavyera kulübüne, değeri ne olursa olsun herhangi bir teklifi reddetme konusunda güçlü bir müzakere pozisyonu sağlıyor. Özellikle de Alman yönetim, yıldız oyuncularından hiçbirini satma niyetinde olmadığını açıkça ilan etmişti.

Buna karşılık Bayern Münih, Fransız yıldızının sadakatini ödüllendirmek için sözleşmesini yenilemeye ve onu takım kadrosundaki en yüksek maaşlı üç oyuncudan biri haline getirmeye hazırlanıyor; bu hamle, Real Madrid’in gelecekteki tüm girişimlerine kapıyı kesin olarak kapatmayı amaçlıyor.

Münih’teki yetkililer, Real Madrid’in Oulissi için olası bir gelecek seçeneği olduğunu fark etseler de, onun uzun vadede takımda kalmasını sağlamak için mali koşullarını iyileştirmeye ve takım içindeki konumunu güçlendirmeye bahis oynuyorlar.

Oulisi, Florentino Pérez’in yaz transfer dönemindeki en önemli hedeflerinden biri olarak görülüyor. Pérez, en üst seviyede rekabet edebilecek genç bir yıldızla Real Madrid’in savunmasını güçlendirmek istiyor; ancak oyuncunun mevcut durumu, Real Madrid’in planlarını gerçek bir çıkmaza sokuyor.