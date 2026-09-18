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Oliseh öfkeden patladı: Sonunda dayak yiyeceğim

Bayern Münih - Union Berlin
Bayern Münih
Union Berlin
Bundesliga
M. Olise
Almanya
Fransa

Olise, Bundesliga'daki sert müdahalelerin kurbanı

Bayern Münih'in Fransız kanat oyuncusu Michael Olise, Almanya Ligi'ndeki rakiplerinin sert oyun tarzından, özellikle de golsüz berabere sonuçlanan Schalke maçında, duyduğu büyük rahatsızlığı dile getirdi.

Fransız oyuncu, ligin fiziksel açıdan en güçlü takımlarından biri olan Union Berlin ile bugün cuma günü yapacakları karşılaşma öncesinde, artık hoşnutsuzluğunu gizlemiyor ve hakemlerden yeterli korumayı görmediğinden açıkça yakındı.

Bu sezon Bayern Münih ile şimdiden 5 gol atarak düzenli olarak gol kaydetmesine ve iyi fiziksel durumunu sürdürmesine rağmen, Olise sezon başından bu yana rakip oyuncuların kendisine yaklaşım biçiminden dolayı giderek artan bir hayal kırıklığı yaşadığını ifade ediyor.

Bayern Münih'in tüm kulvarlarda oynadığı altı maç boyunca Fransız millî oyuncu, birçok kez hakeme yönelerek daha fazla müdahale etmesini istedi; bu da rakip savunmacıların aşırı sert bulduğu müdahalelerine karşı sabrının tükendiğinin açık bir göstergesiydi.

L'Equipe gazetesi, Olise'nin maruz kaldığı sert müdahalelerin sürmesinden duyduğu endişeye işaret eden "Sonunda dövülmüş olacağım" sözlerini yayımladı.

Bundesliga
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU

Bayern'in kanat oyuncusunun bu şikâyeti, güçlü fiziksel mücadelelere dayanan bir savunma anlayışıyla sürekli karşı karşıya kalması nedeniyle geliyor; oyuncu, hakemlerin bu müdahalelere karşı kendisini korumak için yeterince müdahale etmediğini düşünüyor.

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