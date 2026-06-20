Olisé sessizliğini bozdu ve Mbappé’ye yanıt verdi

Bayern Münih ve Fransa Milli Takımı’nın yıldızı Michael Olise, her zamanki sessizliğini bozdu ve nadir görülen açıklamalarda bulunarak futboldaki kişisel felsefesini ortaya koydu. Kendisini “bir yaratıcı, sanatçı değil” olarak gördüğünü vurgulayan Olise, oyunun seyircileri eğlendirmek için “görsel olarak muhteşem” olması gerektiğini belirtti.

2026 Dünya Kupası'nda Fransa'nın Irak ile oynayacağı ikinci maçtan iki gün önce, Cumartesi günü Fransız "L'Équipe" gazetesine verdiği röportajda, çekingenliğiyle tanınan Bavyeralı kanat oyuncusu, bu fırsatı futbol ile olan ilişkisini anlatmak ve Kylian Mbappé'nin kendisi hakkında yaptığı son açıklamalara yanıt vermek için değerlendirdi.

24 yaşındaki Oulissi, “Futbolun bir sanat olabileceğini düşünüyorum. Ancak ben kendimi sadece yaratıcı bir kişi olarak görüyorum. Kendimi bir sanatçı olarak görmüyorum. Yine de evet, futbolun güzel olmasını seviyorum. Hem taraftarlar için, hem de televizyondan izleyen ve keyifli vakit geçirmek isteyenler için” dedi.

Oyuncu, “Futbolun harika bir spor olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden görsel olarak da muhteşem olmalı” diye ekledi. Bu açıklama, olağanüstü yetenek ile oyunun estetiğine dair derin bir farkındalığı bir araya getiren bir futbolcunun vizyonunu yansıtıyor.

Fransız milli takımında 18 maçta 7 gol atan oyuncu, bu fırsatı sahada kendisini motive eden şeyleri açıklamak için değerlendirdi ve futboldaki güzelliğin sadece hücumla sınırlı olmadığını vurguladı.

Oyuncu şöyle konuştu: “Müdahale, akıcı ve muhteşem bir hareket olabilir. Eğer akıcıysa, nasıl olur da güzel olmadığını söyleyebiliriz? Bence basitçe forvetler hücumu, savunmacılar ise savunmayı kontrol eder. Güzel bir savunma izlemek de muhteşem bir şeydir.”

Alçakgönüllülükle şunları ekledi: “Benim için müdahale, ne kadar iyi yaparsam yapayım, doğal bir hareket değil. Daha yüksek seviyede oynamaya başladığımdan beri bu konuda geliştiğimi düşünüyorum. Bu oyunun bir parçası, bu yüzden bu konuda geliştiğime inanıyorum.”

Bu bağlamda Oulissi, daha önceki bir röportajda Dünya Kupası’na katılacak 25 kişilik Les Bleus kadrosunu açıklarken kendisini “bugünün ve yarının oyuncusu” olarak nitelendiren Fransa milli takım kaptanı Kylian Mbappé’nin sözlerine yanıt verdi.

Oulissi, dikkat çekici bir alçakgönüllülükle şöyle konuştu: “Ah, bu büyük bir iltifat. Bunu duymak güzel, özellikle de Kylian’dan. Konuşan kişi, birlikte oynadığınız, saygı duyduğunuz ve futbol dünyasında çok şey başarmış biri olduğunda, bence bu sözleri duymak her zaman güzel.”

Ancak abartılı bulduğu bu sözlere hemen biraz şüpheyle yaklaşarak şöyle devam etti: “Şu anda evet, ben bugünün oyuncusuyum. Sıkı çalışmaya devam edersem ve alçakgönüllü kalırsam, umarım yarının oyuncusu da olurum.”