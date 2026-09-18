Bayern Münih, bugün cuma akşamı "Allianz Arena"da sahne olduğu futbol şöleninde konuğu Union Berlin'in kalesini ezici bir farkla (7-0) delip geçti. Karşılaşma, Almanya Ligi'nin dördüncü hafta müsabakaları kapsamında oynandı.

Bu geniş çaplı galibiyetle Bavyera devi, puanını 10'a yükselterek geçici olarak Bundesliga zirvesine oturdu. Union Berlin'in krizleri ise derinleşti ve puanı yalnızca 1'de kalarak on altıncı sırada donup kaldı.

Bavyera ekibinin gol şölenini 18. dakikada Jamal Musiala, ceza sahası sınırından ağları havalandıran sert bir şutla açtı. Ardından 38. dakikada Michael Olise, defans oyuncusu Roth'un müdahalesi sonucu penaltı kazandı ve İngiliz Harry Kane, kaleciyi solundan avlayan sert bir vuruşla penaltıyı gole çevirerek Bundesliga'daki 100. golünü kaydetti.

İlk yarı bitmeden, tam olarak 43. dakikada Olise, ceza sahası sınırından dar açıya gönderdiği muhteşem bir şutla üçüncü golü ekledi.

Bavyera devi, ikinci yarıda da doğrudan hakimiyetini sürdürdü. 54. dakikada Olise'nin sağ kanattan yaptığı isabetli ortayı Kane, güçlü bir kafa vuruşuyla ağlara göndererek dördüncü golü kaydetti.

70. dakikada El-Sibari, Alphonso Davies'ten aldığı pasla Union Berlin defansını şaşırttı ve ardından kaleciyle karşı karşıya kalarak topu ustalıkla ağlara gönderdi. Böylece karşılaşmadaki beşinci golü kaydetti; bu, yaz döneminde Alman ekibine transfer olmasından bu yana tüm kulvarlarda çıktığı yedinci maçta Bavyera devinin formasıyla attığı ilk goldü.

Ezici hücum gösterisi, olağanüstü bir performans sergileyen Fransız Olise'nin 73. dakikada attığı altıncı golle tamamlandı. Olise, uzun bir ara pası değerlendirip kaleciyle karşı karşıya kaldı ve onu çalımladıktan sonra top direğe çarparak ağlara gitti.

Olise, 76. dakikada ceza sahası dışından çektiği ve kalecinin müdahale edemediği füze gibi bir şutla hat-trick'ini tamamlamaktan geri durmadı. Böylece Bayern'in yedinci golüne imza attı ve karşılaşma (7-0)'lık ezici bir galibiyetle sona erdi.

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