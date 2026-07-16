Bayern Münih’in yıldızı Fransız Michael Oliisi, bu yaz transfer döneminde Real Madrid’e transfer olacağına dair çıkan haberler konusunda net bir tavır sergiledi.

"Sky Sport Almanya"nın aktardığına göre, Olesi, Bayern Münih yetkililerine takımda kalmak istediğini açıkça bildirdi ve böylece son dönemde Real Madrid'e transfer olasılığıyla ilgili ortaya çıkan tartışmalara son verdi.

Bu gelişme, Real Madrid’in Fransız milli oyuncuyla sözleşme imzalamak istediği ve oyuncunun, vatandaşı Kylian Mbappé ile birlikte "Santiago Bernabéu" stadyumunda yeni bir deneyim yaşamayı memnuniyetle karşıladığı yönündeki birçok medya haberinin yayılmasının ardından geldi.

Kanal, bu haberlerin Bayern Münih taraftarları arasında endişe yarattığını, ancak kulüp yetkililerinin daha sonra oyuncunun kendisinden Almanya şampiyonu takımda kalma isteği konusunda teyit aldığını belirtti.

Real Madrid, transferle ilgili spekülasyonların artmasının ardından daha önce yaptığı resmi açıklamada, Oulissi veya temsilcileriyle doğrudan ya da dolaylı herhangi bir görüşme yapılmadığını belirtmiş ve Bayern Münih ile olan ilişkisine tam saygı duyduğunu vurgulamıştı.

Real Madrid’in Oulissi’nin yeteneklerinden etkilendiğine dair haberler devam etse de, oyuncunun son tutumu, özellikle takıma katıldığından bu yana sergilediği dikkat çekici performansların onu Bavyera devinin kadrosundaki en önemli isimlerden biri haline getirmesinin ardından, Bayern Münih’e en önemli yıldızlarından birini elinde tutma konusunda güçlü bir destek sağlıyor.

Böylece, Oulisi’nin Real Madrid’e transferi konusu, en azından mevcut yaz transfer dönemi boyunca, kapanmış gibi görünüyor. Oyuncu, kariyerine Bayern Münih’te devam etmeyi tercih ederek son günlerde geleceği hakkında ortaya atılan spekülasyonlara son verdi.

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