Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'ı neden kabul ettiği ortaya çıktı

Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesinde Başkan Serdal Adalı'nın sözlerinin etkili olduğu söyleniyor.

Serdal Adalı'nın Solskjaer'i nasıl ikna ettiği ortaya çıktı

Norveçli Beşiktaş'ın başına geçti

Serdal Adalı'nın sözlerinin etkili olduğu söyleniyor

NE OLDU? Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşma sağlandı. Son olarak Manchester United'da görev yapan ve 21 Kasım 2021'de ayrıldıktan sonra başka bir yerde çalışmayan Ole Gunnar Solskjaer, bunun nedenini "Kendi tercihim, heyecan verici inandığım bir proje olursa döneceğim" diyerek açıklamıştı.

BÜYÜK RESİM: Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, tecrübeli hocayla yaptığı görüşmede tam da kendisine heyecan verecek planlarından bahsetti. Yeniden yapılanma içerisine girileceği ve scouting sisteminden teknik kadroya kadar yenilenmeye gidileceğini aktaran Serdal Adalı, kadro planlaması ve transfer politikası için de Solskjaer'in isteklerine paralel ifadeler kullandı.

Serdal Adalı'nın şunları söylediği iddia ediliyor: "Popülist yaklaşımı bırakacağız. Planlayarak ilerleyeceğiz. Takımı gençleştirmek istiyoruz. Yapacağımız transferlerin futbol aklıyla olmasını arzu ediyoruz. Aldığımızda son kontratı olacak oyuncu değil, hem sahada katkı veren hem de satışıyla ekonomik olarak kulübe katkı sağlayacak transferler hedefliyoruz. Bu konuda da sizin bilgi ve birikiminizden faydalanmayı arzuluyoruz"

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Başkanın sözlerinden etkilenen Solskjaer, Beşiktaş'ta yeni bir meydan okuma adına 1.5 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. NTV Spor'un haberine göre, Solskjaer tüm görev süresi boyunca 3 milyon Euro (110 milyon TL) ücret alacak.