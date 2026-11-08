Aston Villa'nın teknik direktörü İspanyol Unai Emery, takımının Premier Lig'in onuncu haftası kapsamında Old Trafford'da Manchester United ile oynadığı maçta yeni bir başarıya imza atarak İngiltere Premier Ligi tarihinin en önemli teknik direktörleri arasındaki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

İstatistik alanında uzmanlaşmış Squawka ağı, Emery'nin İngiltere Premier Ligi'ndeki 200. maçına çıktığını ve böylece İngiltere sahalarındaki teknik direktörlük kariyerine yeni bir durak eklediğini aktardı.

Ağ, Emery'nin müsabakanın tarihinde bu sayıya ulaşan beşinci İspanyol teknik direktör olduğunu ve böylece vatandaşları Rafael Benitez, Roberto Martinez, Pep Guardiola ve Mikel Arteta'nın yer aldığı listeye katıldığını belirtti.