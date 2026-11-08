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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Çeviri:

Old Trafford, Emery için tarihi bir geceye sahne oluyor

U. Emery
P. Guardiola
M. Arteta
M. United - Aston Villa
M. United
Aston Villa
Premier Lig
İspanya
İngiltere

Yalnızca büyüklerin ulaşabildiği bir rakam

Aston Villa'nın teknik direktörü İspanyol Unai Emery, takımının Premier Lig'in onuncu haftası kapsamında Old Trafford'da Manchester United ile oynadığı maçta yeni bir başarıya imza atarak İngiltere Premier Ligi tarihinin en önemli teknik direktörleri arasındaki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

İstatistik alanında uzmanlaşmış Squawka ağı, Emery'nin İngiltere Premier Ligi'ndeki 200. maçına çıktığını ve böylece İngiltere sahalarındaki teknik direktörlük kariyerine yeni bir durak eklediğini aktardı.

Ağ, Emery'nin müsabakanın tarihinde bu sayıya ulaşan beşinci İspanyol teknik direktör olduğunu ve böylece vatandaşları Rafael Benitez, Roberto Martinez, Pep Guardiola ve Mikel Arteta'nın yer aldığı listeye katıldığını belirtti.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
ArsenalArsenalARS
10901155+1027
K
K
K
K
K
2
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
10712267+1922
K
K
K
K
K
3
M.CityM.CityMCI
107032113+821
K
K
K
K
K
4
LiverpoolLiverpoolLIV
105321410+418
K
K
K
K
K
5
ChelseaChelseaCHE
105141916+316
K
K
K
K
K
6
EvertonEvertonEVE
104421210+216
K
K
K
K
B
7
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
104331614+215
K
K
K
K
K
8
BrentfordBrentfordBRE
103521611+514
K
K
B
K
B
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
10352108+214
K
K
B
B
K
10
Aston VillaAston VillaAVL
103431417-313
B
B
K
K
B
11
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
103341011-112
K
K
K
K
B
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
103341316-312
B
K
K
K
K
13
Hull CityHull CityHUL
102531111011
K
B
B
K
B
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
103251520-511
K
B
B
K
K
15
FulhamFulhamFUL
102441012-210
B
B
K
K
K
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
10235913-49
K
K
B
K
K
17
Coventry CityCoventry CityCOV
103071019-99
K
K
K
K
K
18
M. UnitedM. UnitedMUN
101541419-58
B
K
K
B
B
19
SunderlandSunderlandSUN
10226817-98
K
K
B
K
K
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
102171024-147
K
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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