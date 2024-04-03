Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı!

PFDK, saha olaylarıyla gündem olan Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye mağlup olduğu derbinin cezalarını açıkladı.

PFDK, Trabzonspor Kulübü'ne 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Ayrıca Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz’a da 1 maç men cezası verildi. Osayi Samuel'e ceza yok, Oosterwolde ve İrfan can Eğribayat'a 1 maç ceza verildi.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK kararları açıklandı. Fenerbahçeli futbolcular ile ilgili kararlar şöyle:

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"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL hakkında, 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE’nin, rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE’nin, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT hakkında, rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT’ın, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) karar verildi."