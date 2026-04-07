Olası büyük transfer hakkında netlik: Rodri gelecek sezon burada oynayacak

Rodri'nin futbol geleceği konusunda netlik kazandı. Fabrizio Romano, YouTube'da yayınladığı ayrıntılı bir güncellemede, Real Madrid'in yoğun ilgisini çeken Manchester City kaptanının futbol geleceğinin ne olacağını anlatıyor.

Romano'ya göre, 2027 ortasına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki İspanyol oyuncu için uzun süredir yeni bir sözleşme teklifi hazır. Manchester City, onu daha uzun süre kadrosunda tutmak istiyor ve bu amaçla çok cazip bir teklifte bulundu. Kulüp yönetimi, Rodri'nin sonunda sözleşme uzatmaya ikna edilebileceğinden emin.

Aynı zamanda durum henüz tam olarak netleşmiş değil, çünkü kararı Rodri'nin kendisi verecek. Orta saha oyuncusu, spor kariyeri, ailesi ve İspanya'ya olası bir dönüş gibi çeşitli faktörleri değerlendiriyor. Dolayısıyla orta saha oyuncusu, kariyerinde önemli bir seçimle karşı karşıya.

Ancak kesin olan şey, Manchester City'nin ilgilenen kulüplere karşı tutumu. İngilizler, Rodri'yi bu yaz nispeten düşük bir transfer ücreti karşılığında bırakmaya niyetli değil. Rodri sözleşmesini uzatmasa bile kulüp bu tutumunda ısrarcı olacak. Bu nedenle Rodri, önümüzdeki sezon her halükarda City'nin mavi formasıyla sahalarda boy gösterecek. Real Madrid'e yapılacak büyük transfer, bu nedenle bir yıl daha beklemek zorunda kalacak.

Romano, City'nin Rodri'yi örneğin on ila yirmi milyon euroya satmaktansa bir sezon daha onunla devam etmeyi tercih ettiğini vurguluyor. Manchester City'nin tutumu net: sözleşmesini uzat ya da sözleşmesinin sonuna kadar kal. İkinci durumda, ancak 2027 yazında bedelsiz olarak ayrılabilir.

Real Madrid tarafında kesinlikle ilgi var, ancak burada da net sınırlar çizildi. İspanyol devi, Rodri’yi ilgi çekici bir seçenek olarak görüyor, ancak aşırı bir ücret ödemek istemiyor. Transfer, ancak “makul” bir fiyat karşılığında ya da ileride bedelsiz olarak alınabilecekse gündeme gelebilir.

Her iki kulübün bu tutumu, yaz transferini oldukça olasılıksız hale getiriyor. Manchester City en yüksek fiyatı isterken, Real Madrid bunu ödemeyi planlamıyor. Bu nedenle, bu yaz ayrılması neredeyse imkansız.

Daha önce Rodri, İspanya'ya dönmeye açık olduğunu belirtmişti. Manchester City'nin yıldız oyuncusu, "dünyanın en iyi kulüplerini reddedemezsin" diyor.