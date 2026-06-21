Olağanüstü zekâsını överek... Rooney: Yamaal kalbimi sevindiriyor

Sadece 45 dakika içinde İspanya’nın yıldızı Lamine Yamal parladı ve bugün Pazar günü Suudi Arabistan’a karşı alınan ezici galibiyetin (4-0) açılış golünü maçın 10. dakikasında attı; bu gol, “La Roja” takımının rahatlamasına da katkıda bulundu açılmasında da önemli bir rol oynadı.

Barcelona'nın yıldızı futbol dünyasından geniş çapta övgü aldı. Onu övenler arasında Manchester United ve İngiltere milli takımının efsanesi Wayne Rooney de vardı. Rooney, "Lamine Yamal'ı seviyorum, o benim kalbimi sevindiriyor. Olağanüstü bir futbol zekasına sahip ve bu, öğretilmesi zor bir şey" dedi.

Rooney, Barcelona yıldızının İspanya milli takımının performansında bir sıçrama yaratacağına inanıyor ve şöyle diyor: “İspanya milli takımına kattığı şey güven. O takımda varken, 16 yaşındayken Avrupa Şampiyonası’nı kazandılar.”

Ancak “Mundo Deportivo” gazetesinin aktardığına göre, iki yıl önce Avrupa Şampiyonası’nı kazanmada kilit rol oynayan Yamal’ın artık daha olgun bir oyuncu haline geldiğini düşünüyor.

Eski İngiliz forvet sözlerini şöyle tamamladı: “Artık olgunlaştı ve 18 yaşında daha da iyi bir oyuncu haline geldi; takıma Dünya Kupası’nı kazanabileceklerine dair güven ve inanç aşılıyor.”

Yamal, Cape Verde ile oynanan ilk tur maçının son 20 dakikasında sahaya çıktı, ancak 0-0 berabere kalan Matador'u kurtaramadı.

Suudi Arabistan’la oynanan ikinci maçta ise Yamal ilk 11’de sahaya çıktı ve ilk golü attı; ancak teknik direktör Luis de la Fuente, sakatlıktan yeni dönen oyuncuyu korumak amacıyla ilk yarı bitiminde (3-0) onu sahadan çıkardı.

İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turu kapsamında önümüzdeki Cumartesi sabahı Uruguay ile karşılaşmaya hazırlanıyor.