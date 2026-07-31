Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim'in performansını övdü. İngiliz ekibi Birmingham City ile oynanan ve beraberlikle biten maçta attığı ikili golle parlayan oyuncuyu "mütevazı" ve "harika kişilikli" olarak niteleyen Flick, 18 yaşındaki futbolcunun bir santrfordan beklenen özelliklere sahip olduğunu vurguladı.

Blaugrana'nın penaltı atışları sonucunda elenmesinden önce 2-2 sona eren maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Flick şunları söyledi: "Hamza çok mütevazı ve harika bir kişiliğe sahip. Her zaman elindekinin en iyisini ortaya koymaya çalışıyor ve büyük bir potansiyeli var."

Santrfordan istediğim şey bu

Alman teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Bir forvet olarak, ceza sahası içindeki o pozisyonlarda orada bulunması gerekir ve bugün oradaydı. Santrfordan istediğim şey bu." Bu sözlerle, maçta Barcelona'nın iki golünü de kaydeden Mısırlı futbolcunun performansından tam anlamıyla memnun kaldığını açıkça belli etti.

Flick'in açıklamaları, Hamza'nın santrfor pozisyonu için verilen mücadeledeki konumunu güçlendiriyor; özellikle de Katalan kulübünün bu yaz transfer döneminde yeni bir forvet transfer etme çabaları göz önüne alındığında.

Flick yeni transferler konusunda konuşmaktan kaçındı

Takıma başka bir forvetin katılma ihtimali sorulduğunda Flick, hâlihazırda kadroda bulunmayan oyuncular hakkında konuşmaktan kaçınarak şunları söyledi: "Biz sadece elimizdekine, şu an kadroda bulunan oyunculara odaklanıyoruz, başka bir şeye değil. Ben hayal kurmuyorum."

Alman teknik adam, takımın gelişiminin günlük çalışmaya bağlı olacağı konusunda ısrar etti ve şunları ekledi: "Bu sezon için büyük bir hedefimiz var, ancak her şey her gün nasıl çalıştığımıza bağlı. En önemli şey oyuncuların çabası, zihniyetleri ve takımın dinamiği. Sonuçta en önemli olan takımdır."

Genç oyuncuların performansından memnuniyet

Flick, takımın maçın bazı bölümlerinde, özellikle ilk yarıda zorlandığını kabul ederek şöyle açıkladı: "Topa sahip olmakta eksik kaldık ve bazı hatalar yaptık, ama mutluyum. Genel his iyi ve tüm teknik ekip genç oyuncuların performansından memnun."

Yedek takım ve genç oyuncuların daha üst düzey bir rakip karşısındaki tepkisini özellikle överek şunları söyledi: "En önemlisi kalitelerini göstermeleriydi ve bunu gerçekten takdir ediyorum. Onlarla çalışmak ve bu tür maçlarda, bu savaşçı ruhla verdikleri tepkileri izlemek benim için büyük bir mutluluk."

Ademi'ye övgü, Rashford'a takdir

Flick ayrıca, Barcelona formasıyla ilk dakikalarını oynayan yaz transferi Karim Ademi hakkında da konuştu: "Ortaya koyacağı büyük bir potansiyeli var. Hâlâ geliştirmesi gereken yönler var, ancak bizimle uzun süredir antrenman yapmadı ve yüksek bir kaliteye sahip. Onu sahada görmek güzel ve çok şey katacağından eminim."

Son olarak, Manchester United'dan kiralık olan Marcus Rashford'un ayrılığına ve Anthony Gordon'un katılımına değinerek Rashford'la çalışmaya duyduğu büyük takdiri dile getirdi: "Durumu kolay değildi ve bazen kiralık transferler kalıcı transferlere dönüşmüyor. Onu özleyeceğiz, ama bunu kabullenmemiz gerekiyor. Gordon geldi ve Barcelona'da oynamak için son derece hevesli, harika bir performans sergiliyor."

Ferran Torres'e ilişkin ise şunları söyledi: "Onunla Dünya Kupası sırasında konuştum, ama şu an tatilde; kendisi bizim için önemli bir oyuncu." Bu sözlerle İspanyol kanat oyuncusunun gelecek sezona yönelik planlarındaki önemine işaret etti.