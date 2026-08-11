Barcelona forması giydiği 8 yılın ardından Uruguaylı savunmacı Ronald Araujo, transferinin resmen açıklandığı anda ilk kez İngiliz ekibi Liverpool'un formasını giydi. Katalan taraftarların alışık olmadığı bu nadir sahne, oyuncunun sadece iki gün önce "Camp Nou" sahasında kaptanlık pazubandını takıyor olması nedeniyle daha da dikkat çekti.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Alman teknik direktör Hansi Flick, Araujo ile açık ve doğrudan bir konuşma yaptı. Bu görüşmede ışıkların keyfini çıkarmasının kolay olmayacağını itiraf eden Flick, ilk fikrinin sol ayaklı bir stoper oluşturmak olduğunu ve Pau Cubarsi'nin gelecek planında dokunulmaz bir parça olduğunu belirtti.

Flick, Araujo'nun aradığı konumu garanti edemediği için oyuncunun tutumu değişti. Kulüple olan bağlılığına ve geçmişine rağmen Araujo, ilk on birde forma garantisinin bulunmaması nedeniyle bir çıkış yolu aramaya karar verdi.

İngiltere Premier Lig'inden yanıt gecikmedi. Liverpool, geçtiğimiz çarşamba günü Araujo'nun temsilcileriyle iletişime geçerek transferin mümkün olup olmadığını araştırdı. İngiliz kulübü, Konate'nin ayrılığının, Virgil van Dijk ile Joe Gomez'in yaşının ilerlemesinin ardından stoper mevkiinde sıkıntı yaşarken, yeni gelen Jeremie Jaquet ise tecrübesizliği nedeniyle anında bir garanti sunamadı.

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, çarşamba günü Araujo ile doğrudan konuşarak onu transfere ikna etti; kendisine teknik projeyi ve van Dijk'in yanında üst düzey bir savunma ikilisi oluşturmadaki beklenen rolünü anlattı.

Liverpool, kiralık transferde Araujo'nun tüm maaşını ödüyor ve anlaşmaya 55 milyon euro değerinde kesin satın alma opsiyonu ekliyor. Bu da İngiliz kulübüne sezon sonunda transferi kesin olarak sonuçlandırma fırsatı tanıyor.

Flick, Udinese maçının ardından yapılan basın toplantısında Uruguaylı oyuncudan söz ederek onu övdü; ancak oyun tarzının Barcelona'nın mevcut felsefesiyle pek örtüşmediğini de vurguladı.

Dikkat çekici bir ayrıntıda ise "Sport" gazetesi, kiralık sözleşmesinin şartlarında bir korku maddesi bulunmadığını ortaya koydu. Bu da iki takımın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşması halinde Araujo'nun Barcelona'ya karşı, eski kulübüyle karşılaşmasını engelleyen herhangi bir kısıtlama olmadan normal şekilde oynayabileceği anlamına geliyor.