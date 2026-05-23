Olağanüstü Harry Kane, hat-trickiyle Bayern Münih'i DFB-Pokal zaferine taşıdı

Bayern Münih, Cumartesi akşamı VfB Stuttgart'ı mağlup ederek DFB-Pokal'ı kazandı. Olympiastadion'da oynanan maçta, "Rekordmeister" ilk yarıda hiç de ikna edici bir performans sergilemese de, Harry Kane'in liderliğinde ikinci yarıda üstünlüğünü ortaya koydu ve maçı 3-0 kazandı.

Bayern, maçın başlarında Stuttgart karşısında zorlandı. Şampiyon takım neredeyse hiç varlık gösteremedi ve en tehlikeli taraf, çok büyük fırsatlar yaratamasa da Stuttgart oldu. Maximilian Mittelstadt, özellikle tehlikeli bir uzak mesafe şutuyla birkaç kez tehlike yarattı.

Vincent Kompany'nin takımı ilk yarıda zorlanmaya devam etti. Normalde gol atmakta hiç zorlanmayan takım, neredeyse hiç pozisyon yaratamadı. Harry Kane'in bloke edilen şutu ve Josip Stanisic'in uzak mesafeden attığı şut, rakip kaleye sadece üç kez şut çeken Alman devinin tek silahlarıydı.

İkinci yarıda Bayern, inisiyatifi ele geçirmeyi ve tehlikeli olmaya başlamayı başardı ve bu çabaları sonuç verdi. Kane, Michael Olise'nin yönü değiştirilen güzel ortasını kafayla ağlara gönderdi: 1-0. Sihir bozulmuştu.

Bayern taraftarları hemen seslerini duyurdu ve çok sayıda havai fişek attı, bu da yoğun duman nedeniyle maçın kısa bir süre durdurulmasına neden oldu.

Maçın yeniden başlamasının ardından Bayern, skoru 2-0'a getirme fırsatını kaçırdı. Konrad Laimer, ribaunttan topu ayağının önüne aldı, ancak yakın mesafeden topu üstten dışarı attı. Stuttgart böylece hala maçın içindeydi, ancak kontrolü giderek kaybediyordu.

Kane, 79. dakikada sezonun 60. golünü atarak tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. İngiliz oyuncu önce uzak mesafeden çapraz köşeye çok sert bir şut çekti, ancak ardından gelen atakta zekice bir hareketle boşluğu buldu ve skoru 2-0'a getirdi.

Stuttgart için felaketin üstüne bir de 3-0 geldi. Talihsiz bir el faulünün ardından Kane, gecenin üçüncü golünü atmak için pozisyon aldı ve kaçırmadı.

Bu golle forvet, bu sezon 61 gole ulaştı. Kane için iki ödül de kazandığı, eşi benzeri görülmemiş başarılı bir sezon oldu.