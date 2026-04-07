Olağanüstü bir gol... Ken, Real Madrid sayesinde "kutunun" sınırlarından kurtuldu

İngiliz yıldız Harry Kane, Şampiyonlar Ligi'ndeki çarpıcı performansını sürdürüyor ve önemli anlarda her zaman golü bulma yeteneği sayesinde son yıllarda Avrupa'nın en önde gelen golcülerinden biri olduğunu kanıtlıyor.

İngiliz golcü, Salı akşamı Bernabéu Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih'in Real Madrid'i 2-1 mağlup etmesini sağladı.

Bu geceki golüyle Harry Kane, Tottenham ve Bayern Münih formasıyla bu kıtasal turnuvada attığı gol sayısını 51'e çıkardı ve turnuva tarihinin en seçkin forvetleri arasındaki yerini sağlamlaştırmaya devam etti.

Kane'in bugün Real Madrid'e attığı gol, ikinci yarının başlamasından sadece 20 saniye sonra, rakibin oyun kurmadaki hatasını değerlendirerek ceza sahası dışından attığı isabetli şutla ağları bulmasıyla olağanüstü bir nitelik taşıdı.

Futbol istatistikleri konusunda uzman Squawka ağının doğruladığına göre, bu gol, Kane'in Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük gol rekoruna rağmen, ceza sahası dışından attığı ilk gol olarak kayda geçti.

İngiltere milli takım kaptanı bugün ayrıca birkaç tarihi rekora imza attı. Bunların en önemlisi, Real Madrid'e karşı gol serisini sürdürmesi (Real Madrid'e karşı arka arkaya 4 maçta 2 gol ve 2 asist) ve Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan İngiliz oyuncu rekorunu (11 gol) egale etmesiydi.