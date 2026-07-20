Olağanüstü bir başarı… İspanyol yıldız, Messi ve Di María’yı geride bıraktı

İspanya milli takımının 2026 Dünya Kupası’nı kazanması, “La Roja”yı tarihindeki ikinci kez dünya futbolunun zirvesine taşıyan bir takım başarısı olmakla kalmadı, aynı zamanda yıldız oyuncu Alex Baína için olağanüstü bir bireysel başarıyı da barındırıyordu. Baína, futbol tarihinde daha önce hiçbir oyuncunun başaramadığı bir başarıya imza atarak, üç büyük uluslararası turnuvayı arka arkaya kazanan ilk oyuncu oldu ve eşi benzeri görülmemiş bir rekorla adını tarih kitaplarına yazdırdı.

İspanya’nın 2026 Dünya Kupası’nı kazanması, sadece ikinci kez dünya şampiyonu olmasıyla kalmadı; aynı zamanda Atlético Madrid’in orta saha oyuncusu Alex Baína’nın futbol tarihindeki yerini de sağlamlaştırdı. Baína, Avrupa Şampiyonası, Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya ve ardından Dünya Kupası olmak üzere üç büyük uluslararası turnuvayı arka arkaya kazanan ilk oyuncu oldu.

Daha önce hiçbir oyuncu bu başarıyı bu şekilde elde etmemişti; bu da Baína’nın kırdığı rekoru futbol tarihinde eşsiz kıldı. Bu başarının sırrı “ard arda” kelimesinde yatıyor. Baína’nın bu üçlüye doğru yolculuğu, 2024 yazında, teknik direktör Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya A Milli Takımı ile Almanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nı kazanmasıyla başladı.

Sadece birkaç hafta sonra, Santi Denia'nın yönetimindeki İspanya Olimpiyat Milli Takımı'na katıldı ve takımı "Paris 2024" Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya taşıdı; bu, İspanyol futbol tarihinde daha önce sadece bir kez gerçekleştirilmiş bir başarıydı.

İki yıl sonra, İspanyol gazetesi "Marca"nın haberine göre, Baína bu tarihi seriyi tamamlayarak İspanya milli takımıyla ABD'de düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nı kazandı ve böylece iki yılı aşmayan bir süre içinde üç farklı uluslararası şampiyonluk elde etti.

Bu başarının değeri, futbol tarihindeki diğer başarılarla karşılaştırıldığında daha da artıyor; zira bu başarıya sadece iki oyuncu yaklaşabildi: Arjantinli Lionel Messi ve Ángel Di María. Bu iki oyuncu, 2008 Pekin Olimpiyatları’nda altın madalya kazandıktan sonra, daha sonra Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı kazanmış, ayrıca 2021 ve 2024 yıllarında Copa América şampiyonluklarını da elde etmişlerdi.

Ancak temel fark, Messi ve Di María’nın bu şampiyonlukları arka arkaya kazanmamış olmalarıdır; şampiyonlukları arasında uzun yıllar geçmiştir ve bu süre zarfında farklı nesillerden oyuncular sahneye çıkmıştır.

Alex Baena ise Avrupa Şampiyonası, Olimpiyat altın madalyası ardından Dünya Kupası'nı sadece iki yıl içinde kesintisiz bir zaman diliminde kazanmayı başardı. Böylece futbol tarihinde bu olağanüstü başarıyı bu şekilde gerçekleştiren ilk oyuncu ve ilk Avrupalı oyuncu olarak, spor tarihine en seçkin rekorlardan biriyle yeni bir sayfa ekledi.