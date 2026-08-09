Bu ay 13-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Cincinnati Masters 1000 turnuvası, dünya bir numarası İtalyan Jannik Sinner'ın diz sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildiğini açıklamasıyla ağır bir darbe aldı. Bu gelişme, oyuncunun ayın sonunda başlayacak ABD Açık Tenis Turnuvası'na hazır olup olmayacağı konusunda endişe yaratıyor.

Turnuva organizatörlerinin pazar günü yayımladığı basın açıklamasına göre Sinner, bu sezonun son Grand Slam turnuvası öncesindeki son hazırlık turnuvasından çekilmek zorunda kaldı. Bu karar, rakibi İspanyol Carlos Alcaraz'ın aynı turnuvadan çekilmesinden yalnızca birkaç gün sonra geldi ve dünya tenisinin iki yıldızını Ohio'da izlemek isteyen taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

Bu, İtalyan oyuncunun bu hafta düzenlenen Montreal turnuvasına katılmamasının ardından üst üste ikinci çekilmesi anlamına geliyor. Sinner, 12 Temmuz'da ikinci Wimbledon şampiyonluğunu kazanmasından bu yana hiçbir maça çıkmadı; bu da 30 Ağustos'ta başlayacak ABD Açık Turnuvası'na, hazırlık döneminde sert kortlarda tek bir maç bile oynamadan geleceği anlamına geliyor.

Sinner, 2024 yılında Cincinnati şampiyonluğunu kazanmıştı; ancak bu Masters 1000 turnuvasında üst üste ikinci kez unvanını savunmaktan mahrum kalacak. Oysa son dönemde bu kategorideki turnuvalarda mutlak bir üstünlük kurmuştu; bu sezon Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid ve Roma'yı kapsayan 5 turnuvayı üst üste kazanmış, buna geçen yılın sonundaki Paris şampiyonluğu da eklenmişti.

Ancak 25 yaşındaki İtalyan oyuncu, diz sakatlığı konusunda son derece temkinli davranmayı tercih ediyor. Bu yaz sonundaki son büyük turnuva olan ABD Açık, özellikle 2024'teki bir önceki edisyonda şampiyonluğu kazanmasının ardından, beş Grand Slam şampiyonluğunu içeren olağanüstü kariyerinde en büyük önceliği konumunda.

Bu sakatlık, Sinner'ın geçen yıl Amerika turnesindeki çektiklerini akıllara getiriyor. Oyuncu, bedensel olarak son derece yorucu maçlar oynamış, bu da Cincinnati turnuvasının finalinde rakibi İspanyol Carlos Alcaraz karşısında maçtan çekilmesine yol açmış, ardından ABD Açık finalinde de yine ona kaybetmişti. İtalyan, bu sezon bu acı deneyimin tekrarlanmasını önlemeye çalışıyor.

Sinner ve Alcaraz'ın Cincinnati turnuvasında birlikte yer almaması, müsabaka açısından büyük bir kayıp oluşturuyor. Ünlü Flushing Meadows turnuvasıyla taçlanacak Amerika sert kort sezonunun başlamasına birkaç hafta kala, turnuvada dünya tenisinin en önemli yıldızları arasında kıyasıya karşılaşmaların yaşanması bekleniyordu.