Okay Yokuşlu, West Bromwich Albion'a kiralandı

Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu, sezon sonuna kadar West Bromwich Albion'a kiralandı.

Okay'ın maaşının tamamını WBA karşılayacak. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Celta'ya 2018 yazında Trabzonspor'dan transfer olan Okay, ilk sezonunda 30 maç oynayıp, 2 gol attı. Geçen sezon 26 maçta görev yapan tecrübeli futbolcu, bu sezon ise 12 karşılaşmada forma giydi.

Welcome to the Albion, @Okayokuslu ✍️🇹🇷



The Turkish midfielder joins us on loan until the end of the season from @RCCelta.