Okan Buruk, Victor Osimhen transferindeki son durumu açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk takımın transfer sürecini değerlendirirken Victor Osimhen'in son durumuna dair de bilgi verdi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Windischgarsten kasabasında sürdüren Galatasaray’da, teknik direktör Okan Buruk kamptan umutlu. Antrenman öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Buruk, hem kamp sürecini hem de transfer planlarını detaylı şekilde anlattı.

Özellikle Victor Osimhen transferine dair sözleri, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. “Genel olarak her şey iyi gidiyor” diyerek söze başlayan Okan Buruk, kadroda şu an oyuncu yoğunluğu yaşandığını belirtti: “Oyuncu sayımız şu an biraz fazla. Genç oyuncularla birlikte çok yüksek sayıyla devam ediyoruz. Bizden ayrılacaklar da bizle beraber. Zorlanacağımız yer yabancı sayısı olacak.”

Yeni sezonun yaklaşmasıyla birlikte transfer takviminin büyük önem taşıdığını vurgulayan Buruk, “8 Ağustos’ta lig başlıyor, transfer ise 12 Eylül’e kadar sürecek. Sanırım 2 Eylül'de de UEFA'ya listeyi vereceğiz” dedi. Okan Buruk, sezon başladıktan sonra da transfer hareketliliğinin süreceğini belirtti: “Lig başladıktan sonra da aksiyonlar olacak. Hem planlarımızı yapıyoruz hem istediğimiz, bize katılacaklar var hem belirlediğimiz mevkiler var. Kime teklif gelecek, kimle devam edeceğiz... Uzun bir süre var. 1 günde karar vermeyeceğiz.”

Kulübe gelen tekliflerin sürpriz olabileceğine dikkat çeken deneyimli teknik adam, transfer bütçesi oluşturmanın önemini de şu sözlerle vurguladı: “Burada da hiç düşünmediğimiz oyuncularla ilgili gelen teklifler olabilir. Oyuncu satmamız gerekiyor. Bu çok net. Bütçe yaratmamız gerekiyor ki bundan sonraki transferler için harcayalım.”

Osimhen Transferi İçin Geri Sayım Başladı

Galatasaray’ın uzun süredir peşinde olduğu Victor Osimhen transferinde artık sona yaklaşıldığını belirten Okan Buruk, olumlu gelişmeleri şu cümlelerle paylaştı: “Osimhen transferi olumlu gidiyor. Sona doğru yaklaştık. Bir an önce bitmesini bekliyoruz. Napoli ile gelişmeler de olumlu. Kısa bir zaman içinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Hep onun transferini bekledik, o bittikten sonra diğer transferleri yapacağız dedik. Çünkü ciddi bir bütçe var bu transferde.”

Kaleye Takviye Yolda

Kadroda kaleci pozisyonuna mutlaka bir ekleme yapacaklarını söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Günay Güvenç ve genç eldiven Jankat’ın performanslarından memnun olduklarını belirtse de, yeni bir ismin yolda olduğunu ifade etti: “Kaleye oyuncu alacağız. Günay gibi çok önemli bir kalecimiz var. Jankat da iyi performans sergiledi. Özellikle bir kaleci daha kadromuza katıp oradaki eksikliğimizi gidermek istiyoruz.”

Okan Buruk, oyuncu göndermeden transfer yapılamayacağının da altını çizdi: “Düşündüğümüz mevkiler olacak. Oyuncu elimizden çıkartmamız gerekecek. Düşündüğümüz transferler olacak. Önceliğimiz Osimhen ve kaleci.”

Barış Alper ve Zaniolo Hakkında Son Durum

Kadrodaki tüm oyuncularından memnun olduğunu vurgulayan Okan Buruk, özellikle Barış Alper Yılmaz’a dair çıkan haberleri net bir dille yanıtladı: “Biz bütün oyuncularımızdan memnunuz. Galatasaray gelecek tekliflere göre değerlendirme yapacak. Burada yabancı sayısı önemli olacak. Barış Alper'le ilgili bize ulaşan bir teklif yok. Kendisinden çok memnunuz.”

Son günlerin bir diğer merak edilen ismi Zaniolo hakkında ise umut dolu konuştu: “Zaniolo çok kaliteli bir oyuncu. Şu anda çok iyi çalışıyor. Çok pozitif geldi. Dünkü maçta bir sakatlığı oldu. Onun durumuna da doktorumuz bugün bakacak. Hazırlık maçlarında bence oyun anlayışı, disiplin anlamında iyi mesajlar verdi hepimize. Bizim için önemli bir oyuncu.”

Ahmetcan Gündemi ve Savunmaya Bakış

Galatasaray’ın savunma hattı için adı geçen Ahmetcan Kaplan ile ilgili de konuşan Buruk, şu an böyle bir planlarının olmadığını açıkça belirtti: “Şu anda Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmek gibi bir düşüncemiz yok. Elimizde Arda, Metehan gibi iki tane gerçekten ileriye dönük hizmet edebilecek oyuncular var.”

Ancak bu bölge için transferin tamamen kapalı olmadığını da ekledi: “O bölgede bir takviye yaparsak, özellikle elimizdeki oyunculardan da çıkmamız gerekiyor. Satış ve kiralama yapabilirsek... Bir değişiklik olursa, onlar gibi bir oyuncu daha kadromuza katmayı düşünebiliriz. Davinson ve Abdülkerim ile birlikte çok iyi bir şekilde Galatasaray'a katkı sağlayacak oyuncu almak isteriz.”