Okan Buruk, Trabzonspor karşısında Fatih Terim ve Mircea Lucescu'nun arasında yer alarak tarihe geçmek istiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzon'dan üç puanla ayrılması halinde Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Lucescu'nun olduğu listeye girebilir.

Galatasaray, Trabzonspor deplasmanına çıkacak

Trabzon rakibini konuk ettiği son dört maçı kazanamadı

Okan Buruk, Galatasaray tarihine geçmek istiyor

NE OLDU? Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. OPTA'nın verilerine göre, Trabzonspor'a rakip olduğu son iki Süper Lig maçından galip ayrılan Okan Buruk, Galatasaray tarihinde Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Mircea Lucescu'nun ardından bu rekabette üst üste üç galibiyet alan dördüncü teknik direktör olmak istiyor.

BÜYÜK RESİM: Galatasaray'ı konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kazanamayan Trabzonspor (3B 1M), daha uzun bir hasreti en son Ocak 1997-Mart 2006 arasındaki 10 karşılaşmalık süreçte yaşamıştı. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'un hedefinde ise dört maçlık hasreti dindirmek var.

DAHA FAZLASI: Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçını kazanamayan Galatasaray (2B), Okan Buruk yönetiminde üst üste üç dış saha karşılaşmasını galibiyet alamadan geçtiği bir dönem yaşamadı. Ancak Galatasaray'a rakip olduğu son Süper Lig maçından 2-1 mağlup ayrılan Abdullah Avcı, Trabzonspor kariyerinde hiçbir takımdan üst üste iki yenilgi almadı.

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SIRADA NE VAR? Trabzonspor ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bugün karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Maç beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.