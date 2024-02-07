Okan Buruk'tan sol bek açıklaması: "Oynayan sol beklerimin hepsinden memnunum"

Sol bek transferi yapması beklenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk planları açıkladı.

Galatasaray sol beke takviye yapacak

Okan Buruk sol beklerinden memnun olduğu konusunda espiri yaptı

Hamlenin kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor

NE OLDU? Galatasaray'da transferin bitmesine kısa bir süre kala kritik saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların transfer için bir numaralı gündemi sol bek takviyesiydi. Derrick Köhn hamlesinde önemli ilerleme kaydedildiği söyleniyor.

NE SÖYLENDİ? Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından konuşan Okan Buruk şunlar söyledi: "Bu arada oynayan sol beklerimin hepsinden memnunum (Gülerek). ol bek için cuma gününe kadar vaktimiz var. Seçeneğimiz çok fazla değil. Elimizdeki en iyi seçenekleri seçmeye çalışıyoruz. Sağ bek için hazır bir oyuncu ile anlaştık. Afrika Kupası'nda turu geçtiler. O yüzden gelişi biraz gecikecek."

DAHA FAZLASI: Okan Buruk ayrıca maçla ilgili şunları söyledi: "Soyunma odasına 3-1 ile girince farklı bir maç oldu. Bizim için turu geçmek önemli, bu galibiyet önemli. 4 tane de akademimizden oyuncuya yer verdik. Benim için en büyük sevinç bu. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Hedefimiz tabii ki sonunda kupayı da kazanmak."

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SIRADA NE VAR? Galatasaray bir sonraki maçını 10 Şubat'ta Başakşehir'e karşı oynayacak. Ardından beş gün sonra Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.