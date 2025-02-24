Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jose Mourinho'nun derbiden sonra ağladığını söyledi ve Jose'yi 'Crying One' olarak tanımladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynanan ve 0-0 sona eren derbi maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Sloven hakem Slavko Vincic'in performansından memnun olmadığını dile getirdi.

Buruk ayrıca maçın ardından Slavko Vincic'in yüzüne karşı, Sloven hakemin Türk hakemlerden daha kötü olduğunu söylediğini bildirdi.

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Okan Buruk ne dedi?

Okan Buruk maçın ardından hakemle ilgili şunları söyledi:

"Şampiyonlar Ligi Finali oynayan hakemin bile eli titredi. Üç kere eli ağzına gitti. Çok kötü fauller verdi. Mert'in eli var, neredeyse voleybol oynadı. Dördüncü hakemi dinlemedi, Türk olduğu için... Bu saygısızlık.

Maçtan sonra kendisine 'Türk hakemlerinden daha kötü performans gösterdiğini' söyledim. Maç öncesi kendini kasmıştı. Yabancı hakem bile bu haldeyse, futbolcuları siz düşünün.

"Maçı inanılmaz durdu, devamlı faul çaldı. Hakemin performansından mutsuzum. Beklenti oluşuyor, dünya para veriyorsunuz ama sanki maçı 0-0 bitirmeye gelmişti."

Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması

Tecrübeli hoca şampiyonluk yarışıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Maç maç düşünmek gerekiyor. Önce kupa, sonra pazar günü Kasımpaşa maçı var. Maçları kazanmak için çıkacağız. Bu kadro kalitemizle, Avrupa'da da yokuz. Orada üzgünüz.

"Tam takım olduğumuzda daha güçlü olacağız. Tek maç oynadığımızda daha çok ve daha iyi hazırlanma şansı bulacağız.

"Şu an hiçbir şey kazanmadık, avantajımız var. Yine şampiyon olmak istiyoruz. Hedefim önümüzdeki 9 maç, kazandığımız zaman şampiyon oluyoruz."

Okan Buruk, Jose Mourinho hakkında ne dedi?

Okan Buruk, Jose Mourinho ile alakalı ise şunları söyledi:

"Biraz uzun sürdü 'The Crying One'ın konuşması... Biliyorsunuz ağlamasıyla meşhur, yine burada uzun uzun ağladı. İçeride ağladı, hakem odasına girdi ağladı... Ağlamaya devam etsin."