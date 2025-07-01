Okan Buruk'tan radikal karar: 7 futbolcu için yolun sonu geldi

Galatasaray dört sezon üst üste şampiyonluk hedefiyle gireceği yeni sezonda kadroya baştan aşağı yeniliyor. Bu hedefle 7 oyuncunun bileti kesildi.

Süper Lig’de son üç sezonda üç şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, 2025-2026 sezonuna güçlü ve dinamik bir kadroyla girmek için kolları sıvadı. Başarılı teknik direktör, sadece transfer listesiyle değil, ayrılacak isimlerle ilgili de net kararlar almaya başladı.

Milliyet'in haberine göre, Okan Buruk kadroda düşünmediği tam 7 yabancı futbolcunun üzerini çizdi. Galatasaray’da yeni sezonda bu oyuncularla devam edilmeyecek.

Mevcut kadrosunda 17 yabancı oyuncu bulunan sarı-kırmızılılarda, yaz transfer döneminde yapılacak takviyelerle bu sayının daha da artması bekleniyor. Halihazırda en az 3 yabancıyla yolların ayrılması gerekirken, Okan Buruk bu sayıyı ikiye katladı.

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Veda Listesi Belli Oldu

Okan Buruk’un raporuna göre Galatasaray'da yeni sezonda forma giymesi beklenmeyen isimler şunlar:

Nicolo Zaniolo

Victor Nelsson

Carlos Cuesta

Elias Jelert

Derrick Köhn

Alvaro Morata

Mathias Ross

Kadro planlamasında net bir rota çizen Okan Buruk, Avrupa’da da başarı hedefleyen Galatasaray’ı daha hızlı, daha genç ve daha uyumlu bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Teknik ekiple yapılan analizler sonucunda hem performans hem de sistemsel uyum açısından bu oyuncuların takımdan ayrılmasına karar verildi.

Sarı-kırmızılılar bir yandan transferde yıldız isimlerle görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan bu ayrılıkların kulübe ekonomik olarak da hareket alanı açması bekleniyor.