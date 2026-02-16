Okan Buruk'tan İtalyan basınına Hakan Çalhanoğlu mesajı: "Kapımız açık"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa arenasındaki kritik Juventus karşılaşması öncesinde İtalyan basınına kapsamlı açıklamalar yaptı.

52 yaşındaki çalıştırıcı; rakip analizi, kadro planı, eski kulübü Inter’deki anıları ve transfer ihtimallerine kadar birçok başlıkta dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Juventus yorumu: “Tüm maçlarını izledim"

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Okan Buruk, rakiplerini yakından takip ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Juventus'un tüm maçlarını izledim. Kazanmadıkları zamanlarda bile iyi oynuyorlar; Atalanta'ya karşı da onları beğendim."

"Elbette Inter maçında Kalulu’nun kırmızı kartı pahalıya mal oldu. O pozisyonda nasıl sarı kart verilir, gerçekten bilmiyorum."

Juventus’un oyun yapısına da değinen Okan Buruk, teknik direktör Luciano Spalletti’nin esnek taktik anlayışına dikkat çekti: "Bazen dörtlü savunmayla, bazen üçlüyle oynuyor. Juventus'un en güçlü yönü; hücumcularının öngörülemezliği. Kenan Yıldız, Türkiye'de çok iyi tanıdığımız bir fenomen, McKennie ise hiçbir referans sunmuyor. Bir de Conceiçao var ki ben onun babasıyla takım arkadaşıyken o dünyaya gelmişti."

Avrupa atmosferi vurgusu

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi motivasyonunu anlatan deneyimli teknik adam, iç saha gücüne dikkat çekti: "Yıllarca süren iç saha başarılarımızın ardından, Avrupa'da da kendimizi göstermek istiyoruz. Taraftarlarımız Şampiyonlar Ligi gecelerinde coşar ve stat adeta bir cehenneme döner. Onları mutlu etmek beni memnun eder. Futbolcuyken de Galatasaray’la bir UEFA Kupası ve bir Avrupa Süper Kupası kazandım."

Hücum hattı ve kadro rekabeti Okan Buruk, kadrodaki yıldız forvetlerin birlikte oynama ihtimaline de değindi: "Victor'u aldığımızda 2 forvetle oynamaya karar vermiştim, ama sonra Mauro sakatlandı. Şimdi ikisi de zirvede ve bence birlikte oynayabilirler. Tabii ki, bu arada Lang ve Sane de geldi: Emin olun, ilk on birde oynamak kolay değil."

Serie A ve Inter değerlendirmesi İtalya futbolunu yakından izlemeyi sürdürdüğünü belirten Okan Buruk, ligdeki güç dengesi hakkında şu yorumu yaptı:

"Kim bilir, belki bir gün teknik direktör olarak geri dönerim. Inter halen şampiyonluğun favorisi ve büyük bir teknik direktöre sahip. Chivu zeki bir futbolcuydu; kulübede de başarılı olacağını bekliyordum. Ortamı tanıyor ve zaten çok iyi işleyen bir sistemi kökten değiştirmeden kendi fikirlerini getirmeyi başardı."

Hakan Çalhanoğlu sözleri

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu hakkında gelen soruya Okan Buruk’un yanıtı dikkat çekti: "Hakan’ı 15 yıldır tanıyorum, Galatasaray taraftarıdır ve bizim taraftarımız da onun buraya gelmesini ister. Onu kollarımız açık şekilde beklediğimizi söyleyebiliriz."

Inter anıları ve unutulmayan sezon

Inter’de forma giydiği döneme dair duygusal bir hatırasını paylaşan Okan Buruk ilk gününü şöyle anlattı: "Bizi bekleyen 3 bin taraftar vardı, daha önce hiç görmediğim bir şeydi. Sportif direktör (Giuliano) Terraneo, Emre'yi almak için Türkiye'ye gelmişti ama sonunda benimle de ilgilenmeye karar verdi. Bir günden diğerine kendimi, Ronaldo, Zanetti ve Vieri ile aynı soyunma odasında buldum." 2002’de kaçan şampiyonluk için ise şu sözleri kullandı: "İnanılmazdı. Şu lanet 5 Mayıs olmasaydı. Ronaldo’nun gözyaşları zihnime sonsuza dek kazındı."