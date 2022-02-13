Okan Buruk'tan Galatasaray'a mesaj: "Haber bekliyorum"

Cumartesi günü Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın Süper Lig'deki galibiyet hasreti altı maça çıktı.

Ocak ayında göreve getirilen Domenec Torrent, sarı kırmızılı takımın başında çıktığı beş maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

İspanyol teknik adam, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında çıktığı ilk beş maçta galibiyet alamayan ilk teknik direktör oldu.

Düşme hattının sadece dört puan üzerinde yer alan Galatasaray'da Torrent'in doğru isim olmadığına dair pek çok görüş var.

Okan Buruk ne söyledi?

TV 100'e konuk olan Okan Buruk da mevcut tabloyu eleştirdi ve futbolcu olarak formasını giydiği Galatasaray'ın başına geçmeye hazır olduğunu belirtti.

"Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Galatasaray ile kimse alay edemez."

"Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor."

2018'de Akhisar Belediyespor'un başında Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, bir sonraki durağı Çaykur Rizespor'da yakaladığı yüksek puan ortalamasıyla da dikkat çekmişti. 2019'da Başakşehir'in başına geçen Buruk, 2019/20 sezonunda takımı Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı.

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanan kadrosunda yer alan 48 yaşındaki Okan Buruk, sarı kırmızılı formayla yedi kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Torrent, Terim dönemine gönderme yaptı

İspanyol çalıştırıcı, Kayserispor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

"Galatasaray iyi bir yönde ilerlemediği için ben buraya geldim. Yoksa aynı kişi burada devam ederdi. Biz geldiğimizde takım 13. sıradaydı. Kupada 2. Lig takımına elenmişti."

"Bulunduğumuz yerden kimse memnun değil . İlk önce ben memnun değilim. Teknik direktör olarak hiç başıma gelmemişti. Ama ben öncellikle kendim ve ekibime güveniyorum. Oyunculara da güveniyorum. Çünkü ne kadar iyi çalıştıklarını ve durumdan ne kadar kaygılı olduklarını görüyorum."

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