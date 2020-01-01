Okan Buruk: Skrtel'in attığı goller aklıma geldi

Başakşehir'in teknik direktörü 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, 'i konuk etti.

Turuncu lacivertliler Visca ve Skrtel'in golleriyle sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

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Buruk "Bu kadar iyi oynayıp, çok sayıda gol pozisyonuna girip maç 1-1 bitseydi yazık oldu diyecektim. Oyunun bir bölümünde Rizespor da pozisyonlara girdi, onlar da maçı kazanabilirdi. Ama maçın her bölümünde gol atmaya yakın taraftık. Maçın sonunda attığımız golle kazandık. Rizesporlu futbolcuları mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Geçen sene çalıştığım, gerçekten çok sevdiğim bir kulüp. Bundan sonraki haftalarda Rizespor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sporting eşleşmesine de değinen başarılı teknik adam "Yoğun bir tempodayız. Psikolojik olarak buna hazır olmamız gerekiyor. 'den 5 saatlik bir yolculuk yaptık. Buna adapte olmalıyız. Avrupa'da hedeflerimiz var. Hedeflerimiz, yorgunluğumuzun önüne geçmeli. Sporting maçında 2-0'ı yakalayacak güçteyiz. Bütün taraftarları bu maça bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Okan Buruk son olarak Skrtel'i oyuna almasıyla ilgili "Kulübemizde bir forvet oyuncusu yoktu. Muhammet Aslantaş vardı. Sonra Skrtel'in son dakikalarda attığı goller aklıma geldi. Topu ceza sahasına çok fazla götürüyorduk. Orada sonlandıracak bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Demba Ba zaman zaman yalnız kalıyordu" dedi.