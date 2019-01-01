Okan Buruk: Keşke sadece 1 kişi eksik oynasaydık

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını eleştirdi.

Okan Buruk, Fenerbahçe maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "Keşke 1 kişi eksik oynasaydık. O zaman maç daha zevkli olurdu." dedi.

"Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Olmayan bir kornerle bir gol yedik. Daha sonra 10 kişi kaldık, hakemin kararı doğruydu."

"Bazı Fenerbahçeli oyunculara sarı kart gösterilmedi ama bizim kırmızı kart kararı doğruydu. Biraz önde basarsak 10 kişi olmamızın önemi olmayacağını söyledim devre arasında. Nitekim de öyle oldu."

"Ofsayt olan bir pozisyonun penaltı olmasıyla birlikte maçı kaybettik. Fenerbahçeli futbolcuları tebrik ederim tabii ki. Ama maçtan önce soru işaretlerimiz vardı. Büyük maçlardan etkilenen bir hakem olduğunu biliyorduk"

"Pozisyonun ofsayt olduğunu düşünüyorum. Çok fazla gündem olmaz, çok fazla gösterilmez. Oyuncularım kazanmak için her şeyi yaptı. Her iki takım da inşallah bundan sonraki haftalarda daha başarılı olur"