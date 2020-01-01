Okan Buruk: Kazandık ama Beşiktaş bizden daha iyiydi

Başakşehir'in Beşiktaş'ı mağlup ettiği maçın ardından Okan Buruk oynadıkları oyunu eleştirdi.

Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında , Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu.

Kazanmalarına rağmen oynadıkları oyunu eleştiren Buruk, "Maçı izlerken de gördük, veriler de onu söylüyor, birçok şeyi rakibimizden kötü yaptık. İkinci ve üçüncü golü bulma şansı da geldi ama açık açık söylüyorum biz daha iyi olmalıyız. Kazandıkları için oyuncularımı tebrik etmeliyim ama bir yandan da oyun olarak toparlanmalıyız" dedi.

"Perşembe çok önemli bir maçımız var, bu tabii moral olacak bize," diyen Buruk, "Kötü oynarken de kazanabilmek önemlidir bazen. İki takım için de birçok pozisyon çıktı. İki takım da kaliteli işler yapmadı. Maçı kazanırsınız ama bazen mutlu olmazsanız. Bugün biraz bunu yaşıyorum. Bu maç çok önemliydi. Oyun anlamında sergileyememek üzdü. Biz daha iyi bir takımız. Beşiktaş iyi futbol oynadı. Teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederim. Veriler de bunu gösteriyor. Birçok konuda Beşiktaş bizden daha iyiydi" yorumunu yaptı.